Μαφιόζος στο Μεξικό έδωσε εντολή να δολοφονηθεί 23χρονη influencer επειδή είχε χωρίσει τον γιο του - Η εκτέλεση μεταδόθηκε live

Ο Αγιάλα, ο οποίος είναι ανώτερο στέλεχος του καρτέλ Jalisco New Generation, συνελήφθη από ειδικές δυνάμεις την Πέμπτη, καθώς ήταν καταζητούμενος και για τη δολοφονία του δημάρχου της πόλης Ουραπάν, Κάρλος Μάντζο, σε φεστιβάλ για την Ημέρα των Νεκρών τον Νοέμβριο του 2025.

Η Μάρκεζ δολοφονήθηκε στο ινστιτούτο ομορφιάς της στο Χαλίσκο όταν ένας κρανοφόρος μπήκε στην επιχείρησή της και την πυροβόλησε στο στήθος και το κεφάλι.

Τότε, μάλιστα, η εκτέλεση είχε μεταδοθεί ζωντανά καθώς τη στιγμή της δολοφονίας η 23χρονη έκανε live streaming στους followers της τη στιγμή που ο ένοπλος μπήκε στην επιχείρηση και τη ρώτησε αν το όνομά της ήταν Βαλέρια.

Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη στο Μεξικό, ο Αγιάλα οργάνωσε τη δολοφονία αφού έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον γιο του, Φρανσίσκο Αλβάρεζ, ο οποίος είχε σχέση με την influencer. «Ο Αλβάρεζ την είχε απειλήσει επανειλημμένα και όλα δείχνουν, και αυτό θα αποδειχθεί, ότι ο γιος ζήτησε από τον πατέρα του να πραγματοποιήσει την γυναικοκτονία» είπε χαρακτηριστικά.

H 23χρονη Βαλέρια Μαρκέζ που δολοφονήθηκε στην επιχείρησή της

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα