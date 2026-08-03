Σοκ στη Βρετανία: Σατανιστής τρομοκρατούσε χριστιανούς, έπινε αίμα ζώων και άφηνε σφαγμένα αρνιά έξω από ενορίες, αυτοχαρακτηριζόταν «βρικόλακας»

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Μπέντζαμιν Λιούις, 48 ετών, από το Τότον του Σαουθάμπτον, είχε δηλώσει σε παλαιότερη ακροαματική διαδικασία ότι ονομαζόταν... «Κόμης Δράκουλας». Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε εμμονή με τους βρικόλακες από την παιδική του ηλικία και πίστευε πως πίνοντας αίμα ζώων θα παρέτεινε τη ζωή του, αποφεύγοντας τον θάνατο και την κόλαση.

Μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου του 2025, ο Λιούις πραγματοποίησε τουλάχιστον 13 επιθέσεις σε εκκλησίες της περιοχής του New Forest, στο Χάμσαϊρ.

Άφησε το κεφάλι ενός ελαφιού έξω από εκκλησία

Έκλεβε ζώα από φάρμες, τα σκότωνε και στη συνέχεια τοποθετούσε τα κεφάλια ή τα ακρωτηριασμένα σώματά τους πάνω σε άμβωνες, στασίδια, αυλές και εισόδους ναών, συνοδεύοντάς τα με ανεστραμμένους σταυρούς, κάρτες ταρώ και άλλα σατανιστικά σύμβολα.



Σε μία από τις πιο σοκαριστικές περιπτώσεις, ανήμερα του Πάσχα, άφησε το κεφάλι ενός ελαφιού έξω από εκκλησία μαζί με κάρτα ταρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση κρέμασε σφαγμένα αρνιά από τον ιστό της σημαίας του ναού, αφού προηγουμένως τους είχε κόψει τον λαιμό.

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι τα περιστατικά προκάλεσαν έντονο φόβο στους πιστούς, με αρκετούς να αποφεύγουν ακόμη και να παρακολουθήσουν τις λειτουργίες. Παιδιά που αντίκρισαν τα νεκρά ζώα υπέστησαν σοβαρό ψυχολογικό σοκ.



Τον πρόδωσαν το DNA και οι κάμερες

Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι οι επιθέσεις συνέπιπταν με σημαντικές ημερομηνίες του σατανιστικού ημερολογίου και έστησαν διακριτική επιχείρηση παρακολούθησης σε εκκλησίες της περιοχής.



Τελικά, ο δράστης ταυτοποιήθηκε χάρη σε υλικό από κάμερες ασφαλείας και γενετικό υλικό που εντοπίστηκε σε ένα από τα σφαγμένα αρνιά.

Κατά τη σύλληψή του βρέθηκε αίμα ελαφιού στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του, ενώ στο όχημα εντοπίστηκαν ίχνη από αίμα διαφορετικών ζώων.



Σατανιστικά σύμβολα και βιβλία για δολοφονίες

Η έρευνα στο σπίτι του αποκάλυψε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό σκηνικό.



Οι αστυνομικοί βρήκαν σχέδια με βρικόλακες και νεκρά πρόβατα, σατανιστικά σύμβολα, ανεστραμμένους σταυρούς, χειρόγραφες σημειώσεις με τη φράση «είναι διασκεδαστικό να είσαι βρικόλακας», τελετουργικές οδηγίες, αποκόμματα εφημερίδων για θανάτους, καθώς και βιβλία σχετικά με αιρέσεις, κατά συρροή δολοφόνους και τρόπους δολοφονίας ανθρώπων.



Σε μία βαλίτσα υπήρχαν επίσης εικόνες ανθρώπων που έκοβαν ο ένας τον άλλον και έπιναν αίμα.

«Υπάρχει κίνδυνος να περάσει από τα ζώα στους ανθρώπους»

Ο ψυχίατρος που τον εξέτασε κατέθεσε ότι ο Λιούις παρουσιάζει αυτισμό, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD), μικτή διαταραχή προσωπικότητας, πιθανή ήπια νοητική διαταραχή και έντονη φαντασιακή σκέψη.



Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησής του, μάλιστα, επιχείρησε να επιτεθεί στον ψυχίατρο και χρειάστηκε να ακινητοποιηθεί.



Ο ειδικός προειδοποίησε ότι υπήρχε πραγματικός κίνδυνος η βία που ασκούσε στα ζώα να κλιμακωθεί και να στραφεί στο μέλλον εναντίον ανθρώπων.



Παρελθόν με επιθέσεις σε ιερέα

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Λιούις βρισκόταν αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.



Το 2003 είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους για πολυετή εκστρατεία παρενόχλησης εναντίον εφημέριου χωριού στο Χάμσαϊρ.



Μαζί με δύο συνεργούς του ουρλιάζαν έξω από το σπίτι του ιερέα, εκτόξευαν πυροτεχνήματα, πραγματοποιούσαν συνεχώς ενοχλητικές τηλεφωνικές κλήσεις, έστελναν ταξί στη διεύθυνσή του, τοποθετούσαν πορνογραφικό υλικό στον πίνακα ανακοινώσεων της εκκλησίας και, σύμφωνα με το δικαστήριο, έπιναν ακόμη και ο ένας το αίμα του άλλου.



Η τότε υπόθεση αποτέλεσε την πρώτη στη Βρετανία στην οποία ασκήθηκε δίωξη για θρησκευτικά υποκινούμενη παρενόχληση σε βάρος χριστιανού.



Θα παραμείνει σε ψυχιατρική μονάδα

Το δικαστήριο έκρινε ότι τα εγκλήματα του Λιούις δικαιολογούσαν πολυετή ποινή φυλάκισης, ωστόσο αποφάσισε την κράτησή του βάσει της νομοθεσίας περί ψυχικής υγείας, ώστε να νοσηλευθεί σε ειδική ψυχιατρική μονάδα μέχρι να αποφανθούν διαφορετικά οι αρμόδιες αρχές.



Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο 48χρονος ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του, δηλώνοντας ότι δεν ήθελε να προκαλεί φόβο ούτε στους πολίτες ούτε στους αστυνομικούς.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα