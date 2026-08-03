ΠτΔ: «Προτεραιότητα οι εξελίξεις στο Κυπριακό, όχι ο ανασχηματισμός» - Αιχμές για στελέχη του ΔΗΣΥ

Σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι η αποχώρηση της Υπουργού Γεωργίας από την κυβέρνηση είναι ήδη γνωστή και ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν «στην ώρα τους». Παράλληλα, σημείωσε ότι η έντονη δημόσια συζήτηση και η διαρκής φημολογία γύρω από πιθανά πρόσωπα δεν συμβάλλουν θετικά ούτε στα μέλη της κυβέρνησης ούτε σε όσους ενδεχομένως κληθούν να αναλάβουν υπουργικά χαρτοφυλάκια.

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το ζήτημα, ο Πρόεδρος παρέπεμψε στην πρακτική που ακολουθούσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης, επισημαίνοντας ότι όσο ένας ανασχηματισμός αποτελούσε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης δεν προχωρούσε σε ανακοινώσεις.

Εξήγησε ακόμη ότι το τελευταίο διάστημα η προσοχή της κυβέρνησης ήταν στραμμένη στις εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό και ιδιαίτερα στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, έπειτα από 16 χρόνια, καθώς και στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γιοχάνες Χαν Φίτο. Όπως είπε, η προετοιμασία για αυτές τις συναντήσεις αποτέλεσε την άμεση προτεραιότητά του, με αποτέλεσμα ο ανασχηματισμός, παρότι σημαντικός, να μην βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας εκείνη την περίοδο.

Ο Πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι, παρά το γεγονός πως εδώ και περίπου δύο μήνες δημοσιεύονται σενάρια και ονόματα για πιθανές αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο, η λειτουργία της κυβέρνησης δεν έχει επηρεαστεί. Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει τις αντιδράσεις που καταγράφονται από πλευράς ΔΗΣΥ, υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του κινείται σε ένα συγκεκριμένο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο και άφησε αιχμές προς στελέχη που, όπως είπε, είχαν στηρίξει διαφορετική υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2023.