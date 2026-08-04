Κούλλης Μαυρονικόλας, Μάριος Χαννίδης και Σοφία Χριστοδούλου διεκδικούν την προεδρία της ΕΔΕΚ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
Ο 17χρονος MARIO GABRIEL, από τη Ρουμανία, υπέκυψε σήμερα το πρωί στα τραύματά του.
Συγκεκριμένα, υποψηφιότητα υπέβαλαν ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρώην ευρωβουλευτής Κούλλης Μαυρονικόλας, ο Μάριος Χαννίδης, ο οποίος ήταν υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές στην επαρχία Λευκωσίας, καθώς και η Σοφία Χριστοδούλου, πρόεδρος της Νεολαίας ΕΔΕΚ.
Οι τρεις υποψήφιοι θα διεκδικήσουν την ηγεσία του κόμματος στις εσωκομματικές εκλογές της 5ης Σεπτεμβρίου, από τις οποίες θα αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος της ΕΔΕΚ.
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