Κούλλης Μαυρονικόλας, Μάριος Χαννίδης και Σοφία Χριστοδούλου διεκδικούν την προεδρία της ΕΔΕΚ

Συγκεκριμένα, υποψηφιότητα υπέβαλαν ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρώην ευρωβουλευτής Κούλλης Μαυρονικόλας, ο Μάριος Χαννίδης, ο οποίος ήταν υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές στην επαρχία Λευκωσίας, καθώς και η Σοφία Χριστοδούλου, πρόεδρος της Νεολαίας ΕΔΕΚ.

Οι τρεις υποψήφιοι θα διεκδικήσουν την ηγεσία του κόμματος στις εσωκομματικές εκλογές της 5ης Σεπτεμβρίου, από τις οποίες θα αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος της ΕΔΕΚ.