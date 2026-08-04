Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 35χρονου από το σπίτι του στη Λευκωσία - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

Ο 35χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.75μ, περίπου, με μαύρα κοντά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.