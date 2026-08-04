Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΏρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 35χρονου από το σπίτι του στη Λευκωσία - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 35χρονου από το σπίτι του στη Λευκωσία - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

 04.08.2026 - 13:02
Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 35χρονου από το σπίτι του στη Λευκωσία - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

Ο MAMBASSI MOUKOUYOU RICHMAND DIEUVEIL, 35 ετών, από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του, στη Λευκωσία, από τις 05/06/2026.

Ο 35χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.75μ, περίπου, με μαύρα κοντά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιερέας βρήκε νεαρό ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα σε παρεκκλήσι: Η κίνηση με τα 100 ευρώ που άφησε τους πάντες άφωνους
Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 35χρονου από το σπίτι του στη Λευκωσία - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα
«Έφυγε» νωρίς η Μαρία Ευαγγέλου - Θεοφίλου: Ήταν μόλις 47 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η επιθυμία της οικογένειας
CY-Alert: Πώς να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης σε Android και iPhone
Ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας στη Λευκωσία – Δείτε ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
Αλέξης Γεωργούλης και Βίκυ Σταυροπούλου «γύρισαν» την τελευταία σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου» 24 χρόνια μετά - Βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κούλλης Μαυρονικόλας, Μάριος Χαννίδης και Σοφία Χριστοδούλου διεκδικούν την προεδρία της ΕΔΕΚ

 04.08.2026 - 12:44
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ: «Κανένα άτομο με αναπηρία δεν θα μένει χωρίς πραγματικές επιλογές» – Το νέο πλαίσιο πολιτικής

 04.08.2026 - 13:13
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Ο 17χρονος MARIO GABRIEL, από τη Ρουμανία, υπέκυψε σήμερα το πρωί στα τραύματά του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

  •  04.08.2026 - 13:46
ΠτΔ: «Κανένα άτομο με αναπηρία δεν θα μένει χωρίς πραγματικές επιλογές» – Το νέο πλαίσιο πολιτικής

ΠτΔ: «Κανένα άτομο με αναπηρία δεν θα μένει χωρίς πραγματικές επιλογές» – Το νέο πλαίσιο πολιτικής

  •  04.08.2026 - 13:13
Τρεις υποψηφιότητες μέχρι στιγμής για την προεδρία της ΕΔΕΚ: Αύριο λήγει η διαδικασία - Στο μικροσκόπιο το άρθρο 38 του καταστατικού

Τρεις υποψηφιότητες μέχρι στιγμής για την προεδρία της ΕΔΕΚ: Αύριο λήγει η διαδικασία - Στο μικροσκόπιο το άρθρο 38 του καταστατικού

  •  04.08.2026 - 14:00
CY-Alert: Πώς να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης σε Android και iPhone

CY-Alert: Πώς να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης σε Android και iPhone

  •  04.08.2026 - 10:17
ΠΑΡΑTHEMA: Η απάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που θύμισε ότι η πολιτική έχει μνήμη

ΠΑΡΑTHEMA: Η απάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που θύμισε ότι η πολιτική έχει μνήμη

  •  04.08.2026 - 09:01
Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Πυρκαγιά σε εξέλιξη μεταξύ Λάνιας και Λιμνάτη - Δείτε βίντεο

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Πυρκαγιά σε εξέλιξη μεταξύ Λάνιας και Λιμνάτη - Δείτε βίντεο

  •  04.08.2026 - 11:41
Παραλίγο τραγωδία: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κάππαρη – Τραυματίστηκε γείτονας που έσπευσε να βοηθήσει

Παραλίγο τραγωδία: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κάππαρη – Τραυματίστηκε γείτονας που έσπευσε να βοηθήσει

  •  04.08.2026 - 08:45
Σοκ και πένθος στον παγκόσμιο στίβο: Έφυγε μόλις στα 21 της η Νατάσα Γουόρντ

Σοκ και πένθος στον παγκόσμιο στίβο: Έφυγε μόλις στα 21 της η Νατάσα Γουόρντ

  •  04.08.2026 - 07:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα