ΙΣΟΤΗΤΑ: «Η απόλυση του Γιώργου Μαλτέζου είναι συνδικαλιστική δίωξη»

Σε ανακοίνωσή της, η συντεχνία αναφέρει ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί «μέσα στη σειρά των γεγονότων» και υποστηρίζει ότι η απόλυση ακολούθησε δημόσιες παρεμβάσεις του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων για ζητήματα που αφορούσαν τις Κεντρικές Φυλακές, όπως ο υπερπληθυσμός, η υποστελέχωση και η διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΙΣΟΤΗΤΑ, τον Δεκέμβριο του 2025 ο Γεώργιος Μαλτέζος, υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου Τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου, ανέδειξε δημόσια τα συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία, όπως αναφέρει, έχουν επιβεβαιωθεί από δημοσιευμένη δικαστική απόφαση και από έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT).

Η συντεχνία αναφέρει ακόμη ότι στις 22 Δεκεμβρίου 2025 είχε καταγγείλει δημόσια «προνομιακά πόστα και ξεκούραστες βάρδιες» για μέλη ανταγωνιστικής οργάνωσης και ότι 43 ημέρες αργότερα, με υπηρεσιακή διαταγή ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2026, ο κ. Μαλτέζος μετακινήθηκε από τη βάρδια όπου υπηρετούσε για χρόνια στις Τεχνικές Υπηρεσίες.

Όπως σημειώνεται, στο νέο του πόστο ο κ. Μαλτέζος εκτελούσε κανονικά τα καθήκοντά του, ενώ η Συντεχνία υποστηρίζει ότι στον υπηρεσιακό φάκελο που οδήγησε στην πειθαρχική διαδικασία δεν καταγράφεται συγκεκριμένο περιστατικό ή υπηρεσιακή ζημιά.

Η ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει ότι ο κ. Μαλτέζος ζήτησε επανειλημμένα και γραπτώς την επιστροφή του στο σύστημα βαρδιών, όπου υπηρετούσε επί οκτώ χρόνια, μέσω επιστολών των νομικών του συμβούλων στις 4 Μαρτίου και 15 Απριλίου 2026, καθώς και προσωπικού αιτήματος στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη συντεχνία, το αίτημα δεν ικανοποιήθηκε.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα υπηρεσιακά σημειώματα απουσίας που χρησιμοποιήθηκαν στον φάκελο της υπόθεσης φέρουν, στην πλειονότητά τους, την υπογραφή λειτουργού υπό τον οποίο είχε τοποθετηθεί ο κ. Μαλτέζος και ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας στην έρευνα. Η συντεχνία αναφέρει ότι είχε εγείρει θέμα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, χωρίς όμως, όπως σημειώνει, να ανασταλεί η διαδικασία.

Η ΙΣΟΤΗΤΑ απορρίπτει ότι ζητά προνομιακή μεταχείριση, υποστηρίζοντας ότι ζητά «δικαιώματα και όχι ασυλία». Στην ανακοίνωσή της θέτει επίσης θέμα ίσης μεταχείρισης μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων, αναφερόμενη σε πρόνοιες του Καταστατικού της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού και στη χρηματοδότηση συνδικαλιστικών οργανώσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τη συντεχνία, από το 2017 έως το 2025 καταβλήθηκαν €8,41 εκατ. από το σχετικό κονδύλι σε μία συνδικαλιστική οργάνωση, ενώ η ΙΣΟΤΗΤΑ δεν έλαβε οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Όπως αναφέρει, το ζήτημα που εγείρει αφορά «τους ίσους όρους» και όχι τη χορηγία αυτή καθαυτή.

Αναφορά γίνεται και στη στάση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, με τη συντεχνία να επικαλείται ανακοίνωση του Υπουργείου ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με την οποία συνάντηση με τη Συντεχνία δεν κατέστη δυνατή λόγω απουσίας του Προέδρου και του Γραμματέα της. Η ΙΣΟΤΗΤΑ υποστηρίζει ότι την ίδια ώρα βρίσκονταν στις Φυλακές άλλα μέλη του Κλαδικού Συμβουλίου.

Η συντεχνία αναφέρεται επίσης σε δηλώσεις που, όπως υποστηρίζει, έγιναν την επόμενη ημέρα ενώπιον τηλεοπτικών καμερών, σύμφωνα με τις οποίες οι επιστολές της ΙΣΟΤΗΤΑΣ «δεν λαμβάνονται υπόψη» και δεν πρόκειται να υπάρξει συνάντηση με τα στελέχη της. Η ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει ότι οι σχετικές δηλώσεις έχουν συμπεριληφθεί στους φακέλους που έχουν σταλεί σε διεθνή όργανα.

Η ανακοίνωση σημειώνει ακόμη ότι, μετά την απόλυσή του, ο Γεώργιος Μαλτέζος εξελέγη Πρόεδρος του Κλάδου από τα μέλη της συντεχνίας, τα οποία, σύμφωνα με την ΙΣΟΤΗΤΑ, θα καταθέσουν υπεύθυνες δηλώσεις ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η συντεχνία αναφέρει ότι ο κ. Μαλτέζος συνεχίζει να εργάζεται ως υπάλληλος της οργάνωσης, βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε ληφθεί από τον Μάιο.

Σε ό,τι αφορά τις νομικές και θεσμικές ενέργειες, η ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει ότι υπέβαλε καταγγελίες στον Αρχιεπιθεωρητή, στον Γενικό Εισαγγελέα, στον Έφορο Συντεχνιών, στην Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και στην Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η υπόθεση εντάχθηκε στη συλλογική καταγγελία αρ. 264/2026 ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, με αίτημα για άμεσα μέτρα αναστολής της απόφασης και επαναφοράς του κ. Μαλτέζου. Αναφέρει επίσης ότι στις 18 Αυγούστου θα βρεθεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ότι θα προσβάλει την απόλυση με κάθε ένδικο μέσο.

Καταλήγοντας, η Συντεχνία αναφέρει ότι απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια περιορισμού της συνδικαλιστικής δράσης και σημειώνει ότι η εκλογή του κ. Μαλτέζου στην προεδρία του Κλάδου αποτελεί, όπως υποστηρίζει, «απάντηση των μελών» στην απόφαση της απόλυσης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ