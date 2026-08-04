ΔΗΣΥ κατά Χριστοδουλίδη: «Κρύβεται πίσω από τη Βουλή και τα κόμματα για τις ευθύνες της κυβέρνησής του»

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι, αντί ο Πρόεδρος να αναλάβει την ευθύνη για την «αναποτελεσματικότητα, την προχειρότητα και τα λάθη» της κυβέρνησης, επιλέγει να αναζητά άλλοθι.

Το κόμμα αναφέρεται σε σειρά ζητημάτων, όπως η ακρίβεια, ο αφθώδης πυρετός, το υδατικό, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, οι πυρκαγιές και τα μεγάλα έργα, σημειώνοντας ότι «οι ευθύνες δεν μετατίθενται».

Παράλληλα, ο ΔΗΣΥ τονίζει ότι θα συνεχίσει να πολιτεύεται με υπευθυνότητα, υποστηρίζοντας πως έχει συμβάλει στη βελτίωση σημαντικών νομοσχεδίων, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, μέσω τροπολογιών, ενώ ζητά την κατάθεση του συνταξιοδοτικού νομοσχεδίου.

«Η κυβέρνηση πρέπει να βάλει τις σωστές προτεραιότητες αντί να αναλώνεται σε επικοινωνιακές στρατηγικές κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Καταλήγοντας, ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι δεν θα ακολουθήσει «τον δρόμο των δικαιολογιών», διαμηνύοντας πως θα συνεχίσει να λειτουργεί ως «η υπεύθυνη μεταρρυθμιστική δύναμη που ξέρει να οδηγεί τον τόπο μπροστά».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιλέγει να κρύβεται πίσω από τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα.

Ο ΔΗΣΥ θα συνεχίσει να πολιτεύεται υπεύθυνα και να κάνει αυτό που επιβάλλει το συμφέρον της χώρας. Όσο η κυβέρνηση αναζητά αγωνιωδώς άλλοθι, τόσο επιβεβαιώνει τις αδυναμίες της.

Αντί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να αναλάβει την ευθύνη για την αναποτελεσματικότητα, την προχειρότητα και τα λάθη της διακυβέρνησής του σε κρίσιμα ζητήματα όπως: η διαχείριση της ακρίβειας, του αφθώδους πυρετού, του υδατικού, του ηλεκτρικού ρεύματος, των πυρκαγιών, των μεγάλων έργων, επιλέγει να κρύβεται πίσω από τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα. Οι ευθύνες, όμως, δεν μετατίθενται.

Ο ΔΗΣΥ έκανε και θα συνεχίσει να κάνει αυτό που επιβάλλει το συμφέρον της χώρας. Με υπευθυνότητα και σοβαρότητα διορθώνουμε πρόχειρα νομοσχέδια, ώστε να προχωρήσουν σημαντικά θέματα για τους πολίτες. Όπως κάναμε με τις τροπολογίες μας στη φορολογική μεταρρύθμιση. Αναμένουμε και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για την κατάθεση του συνταξιοδοτικού. Δεν φτάνουν οι εξαγγελίες.

Η κυβέρνηση πρέπει να βάλει τις σωστές προτεραιότητες αντί να αναλώνεται σε επικοινωνιακές στρατηγικές κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δεν θα ακολουθήσουμε τον δρόμο των δικαιολογιών. Κρατάμε τη σταθερότητα στη χώρα, γιατί εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό έκανε πάντα ο ΔΗΣΥ για το καλό των πολιτών. Και αυτό θα συνεχίσει να κάνει ως η υπεύθυνη μεταρρυθμιστική δύναμη που ξέρει να οδηγεί τον τόπο μπροστά».