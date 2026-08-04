Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΆνοια: Πόσα βήματα την ημέρα προστατεύουν τον εγκέφαλο – Λιγότερα απ’ όσα φαντάζεστε
ΥΓΕΙΑ

Άνοια: Πόσα βήματα την ημέρα προστατεύουν τον εγκέφαλο – Λιγότερα απ’ όσα φαντάζεστε

 04.08.2026 - 14:37
Άνοια: Πόσα βήματα την ημέρα προστατεύουν τον εγκέφαλο – Λιγότερα απ’ όσα φαντάζεστε

Μόλις 4.000 βήματα την ημέρα μπορούν να διατηρήσουν την υγεία του εγκεφάλου, βοηθώντας στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο Journal of Alzheimer’s Disease. Ερευνητές από τις ΗΠΑ και τον Καναδά εξηγούν ότι οι απλές ασκήσεις ενισχύουν τις κρίσιμες περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στη μνήμη και τη μάθηση, μειώνοντας τον κίνδυνο άνοιας.

Στο πλαίσιο της μελέτης τους, οι επιστήμονες εξέτασαν τον εγκέφαλο περισσότερων από 10.000 ατόμων, χρησιμοποιώντας μαγνητικές τομογραφίες και ανακάλυψαν ότι όσοι ασκούνταν τακτικά παρουσίαζαν:

  • πιο έντονη φαιά ουσία, που είναι απαραίτητη για την επεξεργασία πληροφοριών,
  • περισσότερη λευκή ουσία, που συνδέει διάφορες περιοχές του εγκεφάλου μεταξύ τους
  • ενισχυμένο ιππόκαμπο μια περιοχή του εγκεφάλου που διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη λειτουργία της μνήμης.

Τα άτομα που ασχολούνταν τακτικά με το περπάτημα, το τρέξιμο ή γενικότερα τον αθλητισμό εμφάνισαν αυξημένο όγκο εγκεφάλου σε αυτές τις κρίσιμες περιοχές.

«Διαπιστώσαμε ότι ακόμη και τα μέτρια επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, όπως η επίτευξη 4.000 βημάτων την ημέρα, μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην υγεία του εγκεφάλου. Ο στόχος αυτός είναι πολύ πιο μικρός και εύκολα επιτεύξιμος από τον συχνά προτεινόμενο στόχο των 10.000 βημάτων», σχολίασε ο David Merrill, ερευνητής και διευθυντής του Κέντρου Υγείας Εγκεφάλου Pacific.

«Η έρευνά μας συμφωνεί με παλαιότερα επιστημονικά ευρήματα, που αναδεικνύουν τον ρόλο της σωματικής δραστηριότητας στην υγεία του εγκεφάλου. Η άσκηση μπορεί όχι μόνο να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας, αλλά βοηθά επίσης στη διατήρηση του μεγέθους του εγκεφάλου, έναν παράγοντα εξαιρετικά κρίσιμο καθώς μεγαλώνουμε», πρόσθεσε ο Cyrus A. Raji, επικεφαλής ερευνητής της μελέτης.

«Η έρευνά μας συνδέει την τακτική σωματική δραστηριότητα με μεγαλύτερους όγκους εγκεφάλου, υποδηλώνοντας νευροπροστατευτικά οφέλη. Αυτό το μεγάλο δείγμα μελέτης προάγει την κατανόησή μας για τους παράγοντες του τρόπου ζωής στην υγεία του εγκεφάλου και την πρόληψη της άνοιας», σημειώνει η συνεργάτιδα της μελέτης, Somayeh Meysami, επίκουρη καθηγήτρια νευροεπιστημών στο Ινστιτούτο Καρκίνου Saint John’s και το Κέντρο Υγείας Εγκεφάλου Pacific.

Σημειώνεται ότι μια μελέτη του 2020 στο Lancet συσχέτισε περίπου δώδεκα τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου με αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης της νόσου Αλτσχάιμερ, μεταξύ των οποίων και η σωματική δραστηριότητα. «Η νέα μελέτη καταδεικνύει την επίδραση της άσκησης στην υγεία του εγκεφάλου, η οποία, συνδυασμένη με άλλες υγιεινές επιλογές του τρόπου ζωής, όπως μια ισορροπημένη διατροφή, η διαχείριση στρες και η κοινωνική σύνδεση, μπορεί να προσφέρει αποδεδειγμένα οφέλη στη μείωση των περιστατικών της νόσου Αλτσχάιμερ χωρίς φάρμακα», σχολίασε ο George Perry, αρχισυντάκτης του Journal of Alzheimer’s Disease. «Είτε πρόκειται για μια καθημερινή βόλτα, είτε για ένα αγαπημένο άθλημα, η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί να έχει διαρκή και σημαντικά οφέλη για την υγεία του εγκεφάλου μας».

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιερέας βρήκε νεαρό ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα σε παρεκκλήσι: Η κίνηση με τα 100 ευρώ που άφησε τους πάντες άφωνους
Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 35χρονου από το σπίτι του στη Λευκωσία - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα
«Έφυγε» νωρίς η Μαρία Ευαγγέλου - Θεοφίλου: Ήταν μόλις 47 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η επιθυμία της οικογένειας
CY-Alert: Πώς να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης σε Android και iPhone
Ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας στη Λευκωσία – Δείτε ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
Αλέξης Γεωργούλης και Βίκυ Σταυροπούλου «γύρισαν» την τελευταία σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου» 24 χρόνια μετά - Βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καρούσος σε Χριστοδουλίδη: «Η πολιτική συνέπεια δεν κρίνεται από τα λόγια, αλλά από τις επιλογές»

 04.08.2026 - 14:17
Επόμενο άρθρο

Ο αθλητής που έγραψε ιστορία καθώς κολύμπησε για 56 ώρες χωρίς ύπνο από τη Σουηδία στην Πολωνία (ΒΙΝΤΕΟ)

 04.08.2026 - 14:45
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Ο 17χρονος MARIO GABRIEL, από τη Ρουμανία, υπέκυψε σήμερα το πρωί στα τραύματά του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

  •  04.08.2026 - 13:46
ΠτΔ: «Κανένα άτομο με αναπηρία δεν θα μένει χωρίς πραγματικές επιλογές» – Το νέο πλαίσιο πολιτικής

ΠτΔ: «Κανένα άτομο με αναπηρία δεν θα μένει χωρίς πραγματικές επιλογές» – Το νέο πλαίσιο πολιτικής

  •  04.08.2026 - 13:13
Τρεις υποψηφιότητες μέχρι στιγμής για την προεδρία της ΕΔΕΚ: Αύριο λήγει η διαδικασία - Στο μικροσκόπιο το άρθρο 38 του καταστατικού

Τρεις υποψηφιότητες μέχρι στιγμής για την προεδρία της ΕΔΕΚ: Αύριο λήγει η διαδικασία - Στο μικροσκόπιο το άρθρο 38 του καταστατικού

  •  04.08.2026 - 14:00
CY-Alert: Πώς να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης σε Android και iPhone

CY-Alert: Πώς να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης σε Android και iPhone

  •  04.08.2026 - 10:17
ΠΑΡΑTHEMA: Η απάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που θύμισε ότι η πολιτική έχει μνήμη

ΠΑΡΑTHEMA: Η απάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που θύμισε ότι η πολιτική έχει μνήμη

  •  04.08.2026 - 09:01
Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Πυρκαγιά σε εξέλιξη μεταξύ Λάνιας και Λιμνάτη - Δείτε βίντεο

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Πυρκαγιά σε εξέλιξη μεταξύ Λάνιας και Λιμνάτη - Δείτε βίντεο

  •  04.08.2026 - 11:41
Παραλίγο τραγωδία: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κάππαρη – Τραυματίστηκε γείτονας που έσπευσε να βοηθήσει

Παραλίγο τραγωδία: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κάππαρη – Τραυματίστηκε γείτονας που έσπευσε να βοηθήσει

  •  04.08.2026 - 08:45
Σοκ και πένθος στον παγκόσμιο στίβο: Έφυγε μόλις στα 21 της η Νατάσα Γουόρντ

Σοκ και πένθος στον παγκόσμιο στίβο: Έφυγε μόλις στα 21 της η Νατάσα Γουόρντ

  •  04.08.2026 - 07:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα