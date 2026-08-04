Άνοια: Πόσα βήματα την ημέρα προστατεύουν τον εγκέφαλο – Λιγότερα απ’ όσα φαντάζεστε

Στο πλαίσιο της μελέτης τους, οι επιστήμονες εξέτασαν τον εγκέφαλο περισσότερων από 10.000 ατόμων, χρησιμοποιώντας μαγνητικές τομογραφίες και ανακάλυψαν ότι όσοι ασκούνταν τακτικά παρουσίαζαν:

πιο έντονη φαιά ουσία , που είναι απαραίτητη για την επεξεργασία πληροφοριών,

, που είναι απαραίτητη για την επεξεργασία πληροφοριών, περισσότερη λευκή ουσία , που συνδέει διάφορες περιοχές του εγκεφάλου μεταξύ τους

, που συνδέει διάφορες περιοχές του εγκεφάλου μεταξύ τους ενισχυμένο ιππόκαμπο μια περιοχή του εγκεφάλου που διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη λειτουργία της μνήμης.

Τα άτομα που ασχολούνταν τακτικά με το περπάτημα, το τρέξιμο ή γενικότερα τον αθλητισμό εμφάνισαν αυξημένο όγκο εγκεφάλου σε αυτές τις κρίσιμες περιοχές.

«Διαπιστώσαμε ότι ακόμη και τα μέτρια επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, όπως η επίτευξη 4.000 βημάτων την ημέρα, μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην υγεία του εγκεφάλου. Ο στόχος αυτός είναι πολύ πιο μικρός και εύκολα επιτεύξιμος από τον συχνά προτεινόμενο στόχο των 10.000 βημάτων», σχολίασε ο David Merrill, ερευνητής και διευθυντής του Κέντρου Υγείας Εγκεφάλου Pacific.

«Η έρευνά μας συμφωνεί με παλαιότερα επιστημονικά ευρήματα, που αναδεικνύουν τον ρόλο της σωματικής δραστηριότητας στην υγεία του εγκεφάλου. Η άσκηση μπορεί όχι μόνο να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας, αλλά βοηθά επίσης στη διατήρηση του μεγέθους του εγκεφάλου, έναν παράγοντα εξαιρετικά κρίσιμο καθώς μεγαλώνουμε», πρόσθεσε ο Cyrus A. Raji, επικεφαλής ερευνητής της μελέτης.

«Η έρευνά μας συνδέει την τακτική σωματική δραστηριότητα με μεγαλύτερους όγκους εγκεφάλου, υποδηλώνοντας νευροπροστατευτικά οφέλη. Αυτό το μεγάλο δείγμα μελέτης προάγει την κατανόησή μας για τους παράγοντες του τρόπου ζωής στην υγεία του εγκεφάλου και την πρόληψη της άνοιας», σημειώνει η συνεργάτιδα της μελέτης, Somayeh Meysami, επίκουρη καθηγήτρια νευροεπιστημών στο Ινστιτούτο Καρκίνου Saint John’s και το Κέντρο Υγείας Εγκεφάλου Pacific.

Σημειώνεται ότι μια μελέτη του 2020 στο Lancet συσχέτισε περίπου δώδεκα τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου με αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης της νόσου Αλτσχάιμερ, μεταξύ των οποίων και η σωματική δραστηριότητα. «Η νέα μελέτη καταδεικνύει την επίδραση της άσκησης στην υγεία του εγκεφάλου, η οποία, συνδυασμένη με άλλες υγιεινές επιλογές του τρόπου ζωής, όπως μια ισορροπημένη διατροφή, η διαχείριση στρες και η κοινωνική σύνδεση, μπορεί να προσφέρει αποδεδειγμένα οφέλη στη μείωση των περιστατικών της νόσου Αλτσχάιμερ χωρίς φάρμακα», σχολίασε ο George Perry, αρχισυντάκτης του Journal of Alzheimer’s Disease. «Είτε πρόκειται για μια καθημερινή βόλτα, είτε για ένα αγαπημένο άθλημα, η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί να έχει διαρκή και σημαντικά οφέλη για την υγεία του εγκεφάλου μας».

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr