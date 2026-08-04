Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝέα τραγωδία: Νεκρός 25χρονος μετά από τροχαίο ατύχημα στη Λεμεσό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα τραγωδία: Νεκρός 25χρονος μετά από τροχαίο ατύχημα στη Λεμεσό

 04.08.2026 - 15:12
Νέα τραγωδία: Νεκρός 25χρονος μετά από τροχαίο ατύχημα στη Λεμεσό

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 25χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 26 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο νεαρός οδηγούσε σκούτερ όταν, κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλευόταν έκτοτε σε κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 25χρονος υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τη σκηνή του δυστυχήματος αμέσως μετά τη σύγκρουση, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη αργότερα από την Αστυνομία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιερέας βρήκε νεαρό ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα σε παρεκκλήσι: Η κίνηση με τα 100 ευρώ που άφησε τους πάντες άφωνους
Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 35χρονου από το σπίτι του στη Λευκωσία - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα
«Έφυγε» νωρίς η Μαρία: Ήταν μόλις 47 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η επιθυμία της οικογένειας
CY-Alert: Πώς να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης σε Android και iPhone
Ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας στη Λευκωσία – Δείτε ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
Αλέξης Γεωργούλης και Βίκυ Σταυροπούλου «γύρισαν» την τελευταία σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου» 24 χρόνια μετά - Βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο αθλητής που έγραψε ιστορία καθώς κολύμπησε για 56 ώρες χωρίς ύπνο από τη Σουηδία στην Πολωνία (ΒΙΝΤΕΟ)

 04.08.2026 - 14:45
Επόμενο άρθρο

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 25χρονου - Πώς συνέβη το μοιραίο

 04.08.2026 - 15:36
Κυβέρνηση: Συνεχίζονται οι επαφές για τα ΜΟΕ - «Όχι» Ερχιουρμάν στην πρόταση Γκουτέρες

Κυβέρνηση: Συνεχίζονται οι επαφές για τα ΜΟΕ - «Όχι» Ερχιουρμάν στην πρόταση Γκουτέρες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και τη διάνοιξη οδοφραγμάτων, ανέφερε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυβέρνηση: Συνεχίζονται οι επαφές για τα ΜΟΕ - «Όχι» Ερχιουρμάν στην πρόταση Γκουτέρες

Κυβέρνηση: Συνεχίζονται οι επαφές για τα ΜΟΕ - «Όχι» Ερχιουρμάν στην πρόταση Γκουτέρες

  •  04.08.2026 - 16:28
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 25χρονου - Πώς συνέβη το μοιραίο

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 25χρονου - Πώς συνέβη το μοιραίο

  •  04.08.2026 - 15:36
ΠτΔ: «Κανένα άτομο με αναπηρία δεν θα μένει χωρίς πραγματικές επιλογές» – Το νέο πλαίσιο πολιτικής

ΠτΔ: «Κανένα άτομο με αναπηρία δεν θα μένει χωρίς πραγματικές επιλογές» – Το νέο πλαίσιο πολιτικής

  •  04.08.2026 - 13:13
Θρήνος για τον Μάριο: «Έσβησε» στα γενέθλιά του ο 17χρονος - Μαρτυρίες πως πέρασε με κόκκινο - Δείτε φωτογραφία του

Θρήνος για τον Μάριο: «Έσβησε» στα γενέθλιά του ο 17χρονος - Μαρτυρίες πως πέρασε με κόκκινο - Δείτε φωτογραφία του

  •  04.08.2026 - 16:01
«Χρυσός» ο νέος δασμός - Πόσα μπήκαν στα ταμεία του Τελωνείου από Shein και Temu

«Χρυσός» ο νέος δασμός - Πόσα μπήκαν στα ταμεία του Τελωνείου από Shein και Temu

  •  04.08.2026 - 17:20
Τρεις υποψηφιότητες μέχρι στιγμής για την προεδρία της ΕΔΕΚ: Αύριο λήγει η διαδικασία - Στο μικροσκόπιο το άρθρο 38 του καταστατικού

Τρεις υποψηφιότητες μέχρι στιγμής για την προεδρία της ΕΔΕΚ: Αύριο λήγει η διαδικασία - Στο μικροσκόπιο το άρθρο 38 του καταστατικού

  •  04.08.2026 - 14:00
Βαριές ποινές σε δύο 22χρονους για κάνναβη - Τους «έκαψε» επιχείρηση της ΥΚΑΝ

Βαριές ποινές σε δύο 22χρονους για κάνναβη - Τους «έκαψε» επιχείρηση της ΥΚΑΝ

  •  04.08.2026 - 16:56
ΠΑΡΑTHEMA: Η απάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που θύμισε ότι η πολιτική έχει μνήμη

ΠΑΡΑTHEMA: Η απάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που θύμισε ότι η πολιτική έχει μνήμη

  •  04.08.2026 - 09:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα