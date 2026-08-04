Νέα τραγωδία: Νεκρός 25χρονος μετά από τροχαίο ατύχημα στη Λεμεσό

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο νεαρός οδηγούσε σκούτερ όταν, κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλευόταν έκτοτε σε κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 25χρονος υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τη σκηνή του δυστυχήματος αμέσως μετά τη σύγκρουση, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη αργότερα από την Αστυνομία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.