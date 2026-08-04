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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρεις υποψηφιότητες μέχρι στιγμής για την προεδρία της ΕΔΕΚ: Αύριο λήγει η διαδικασία - Στο μικροσκόπιο το άρθρο 38 του καταστατικού

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 04.08.2026 - 14:00
Τρεις υποψηφιότητες μέχρι στιγμής για την προεδρία της ΕΔΕΚ: Αύριο λήγει η διαδικασία - Στο μικροσκόπιο το άρθρο 38 του καταστατικού

Με τρεις υποψηφιότητες ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της διαδικασίας για την εκλογή νέου προέδρου της ΕΔΕΚ, ενώ η κατάθεση υποψηφιοτήτων συνεχίζεται μέχρι αύριο, Τετάρτη, στις 12:00 το μεσημέρι.

Μέχρι στιγμής, το ενδιαφέρον για τη διεκδίκηση της προεδρίας του κόμματος έχει εκφραστεί από τον πρώην αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΔΕΚ, πρώην ευρωβουλευτή και πρώην υπουργό Άμυνας Κυριάκο Μαυρονικόλα, το μέλος του Πολιτικού Γραφείου Μάριο Χαννίδη και την πρόεδρο της Νεολαίας του κόμματος, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή.

Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, με το ενδεχόμενο να κατατεθούν και άλλες υποψηφιότητες, καθώς πληροφορίες θέλουν και άλλα στελέχη του κόμματος, να εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής στην εκλογική αναμέτρηση.

Οι προϋποθέσεις για τους υποψηφίους

Κάθε ενδιαφερόμενος για τη θέση του προέδρου, θα πρέπει να συνοδεύσει την υποψηφιότητά του με δέκα υπογραφές μελών της ΕΔΕΚ.

Παράλληλα, η Επιτροπή Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου, θα εξετάσει κατά πόσο οι υποψηφιότητες, πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο καταστατικό του κόμματος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το άρθρο 38 του καταστατικού της ΕΔΕΚ, το οποίο αφορά την εκλογή του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου, καθώς και του Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρου. Η συγκεκριμένη πρόνοια, καθορίζει το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις, για τη διεκδίκηση των ανώτατων κομματικών αξιωμάτων.

Μεταξύ των κριτηρίων που προβλέπονται, είναι η απαίτηση, ο υποψήφιος να είναι μέλος του κόμματος, με συνεχή και ενεργή παρουσία, στην κομματική δράση, για περίοδο πέντε ετών.

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, αναμένεται να απασχολήσει τη διαδικασία ελέγχου των υποψηφιοτήτων, καθώς έχουν ήδη εκφραστεί από στελέχη ερωτήματα κατά πόσο πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις στην περίπτωση της υποψηφιότητας της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή. Την τελική απόφαση, σε περίπτωση υποβολής ένστασης, θα λάβει η Επιτροπή Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου.

Η Επιτροπή που θα εξετάσει τις υποψηφιότητες

Η Επιτροπή Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου, αποτελείται από τον νομικό και μέλος του Πολιτικού Γραφείου Απόστολο Χριστοφορίδη, το μέλος του Πολιτικού Γραφείου και γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Λευτέρη Ανδρέου και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Αντώνη Αντώνη.

 Η Επιτροπή, θα προχωρήσει στον έλεγχο των υποψηφιοτήτων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, ενώ θα εξετάσει και τυχόν ενστάσεις που θα κατατεθούν, από μέλη του κόμματος.

Οι ενστάσεις, μπορούν να υποβληθούν από τις 4 μέχρι και τις 7 Αυγούστου στις 12:00 το μεσημέρι, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί.

Η υποψηφιότητα Μαυρονικόλα

Ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του για την προεδρία της ΕΔΕΚ, ο Κυριάκος Μαυρονικόλας ανέφερε ότι αποφάσισε να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του κόμματος σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία.

Στη δήλωσή του, υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να συμβάλει στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ΕΔΕΚ, αξιοποιώντας την εμπειρία που απέκτησε μέσα από την πολιτική του διαδρομή. Παράλληλα, ανέφερε ότι θεωρεί υποχρέωσή του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της περιόδου και να συμβάλει ώστε το κόμμα να αποκτήσει ξανά δυναμική και προοπτική.

Ο κ. Μαυρονικόλας έκανε λόγο για ανάγκη ύπαρξης ηγεσίας με γνώση των θεσμών και των πολιτικών ισορροπιών, αλλά και με αποφασιστικότητα, αγωνιστικότητα και πολιτικό στίγμα, καλώντας τα μέλη και τα στελέχη της ΕΔΕΚ να πορευτούν με πνεύμα ενότητας.

Ο ρόλος του νέου προέδρου

Η εκλογή νέου προέδρου, πραγματοποιείται μετά την παραίτηση της προηγούμενης ηγεσίας και σε μια περίοδο έντονων εσωκομματικών αναζητήσεων, για την πορεία της ΕΔΕΚ.

Ο πρόεδρος, που θα εκλεγεί στις 5 Σεπτεμβρίου, δεν θα έχει μόνο τη μεταβατική ευθύνη να οδηγήσει το κόμμα, μέχρι το επόμενο στάδιο των εσωκομματικών διαδικασιών. Θα κληθεί ουσιαστικά να ηγηθεί της προσπάθειας ανασύνταξης της ΕΔΕΚ και να οδηγήσει το κόμμα στο τακτικό εκλογικό συνέδριο του Νοεμβρίου, όπου θα αναδειχθεί η νέα ηγετική πυραμίδα και τα συλλογικά όργανα του κόμματος.

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