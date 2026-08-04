Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚαρούσος σε Χριστοδουλίδη: «Η πολιτική συνέπεια δεν κρίνεται από τα λόγια, αλλά από τις επιλογές»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρούσος σε Χριστοδουλίδη: «Η πολιτική συνέπεια δεν κρίνεται από τα λόγια, αλλά από τις επιλογές»

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 04.08.2026 - 14:17
Καρούσος σε Χριστοδουλίδη: «Η πολιτική συνέπεια δεν κρίνεται από τα λόγια, αλλά από τις επιλογές»

Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Αντιπρόεδρο του ΔΗΣΥ, Γιάννη Καρούσο, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τον ανασχηματισμό και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι επιλογές της κυβέρνησης στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Συναγερμού.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΔΗΣΥ κατά Χριστοδουλίδη: «Κρύβεται πίσω από τη Βουλή και τα κόμματα για τις ευθύνες της κυβέρνησής του»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στη συνέντευξή του, στον ΑΝΤ1, σχολίασε την κριτική που ασκήθηκε από στελέχη του ΔΗΣΥ, αναφέρθηκε σε όσους, όπως είπε, στις προεδρικές εκλογές του 2023 συνεργάστηκαν με το ΑΚΕΛ και στήριξαν τον υποψήφιο που προερχόταν από διαφορετικό πολιτικό χώρο από την παράταξη του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Η τοποθέτηση αυτή, προκάλεσε την αντίδραση του Γιάννη Καρούσου, ο οποίος απάντησε πως κανείς δεν μπορεί να παραδίδει μαθήματα πολιτικής συνέπειας όταν η δική του πορεία έχει κριθεί από τις επιλογές του.

Ο κ. Καρούσος τόνισε ότι η απόφαση του ΔΗΣΥ στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών ήταν ξεκάθαρη: ψήφος κατά συνείδηση. Όπως ανέφερε, ο ίδιος εξέφρασε δημόσια τις απόψεις του, τις κατέθεσε στα αρμόδια κομματικά όργανα και κάθε μέλος της παράταξης είχε το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι διαφορετικό είναι το δικαίωμα της προσωπικής επιλογής και διαφορετική η στάση εκείνων που, κατά την άποψή του, απομακρύνθηκαν από την παράταξη και τις αποφάσεις της.

«Όποιος εγκατέλειψε την παράταξη και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που τον ανέδειξαν δεν μπορεί σήμερα να εμφανίζεται ως υπερασπιστής της πολιτικής ηθικής ούτε να κουνά το δάχτυλο στους άλλους», ήταν το μήνυμα του κ. Καρούσου.

Παράλληλα, ο πρώην υπουργός, αναφέρθηκε στη διαδρομή και στις πολιτικές επιλογές του Προέδρου της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι η πολιτική ιστορία κάθε προσώπου καταγράφεται μέσα από τις πράξεις του και όχι μόνο μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Ο Γιάννης Καρούσος κατέληξε πως η πολιτική συνέπεια δεν αποδεικνύεται με εκ των υστέρων υποδείξεις, αλλά με σταθερότητα στις αρχές, στις θέσεις και στις επιλογές που έχει κάνει κάποιος καθ’ όλη την πορεία του.

Η νέα αυτή αντιπαράθεση, αναδεικνύει το αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα σε στελέχη του ΔΗΣΥ που στηρίζουν διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, με το ζήτημα της πολιτικής συνέπειας, να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιερέας βρήκε νεαρό ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα σε παρεκκλήσι: Η κίνηση με τα 100 ευρώ που άφησε τους πάντες άφωνους
Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 35χρονου από το σπίτι του στη Λευκωσία - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα
«Έφυγε» νωρίς η Μαρία Ευαγγέλου - Θεοφίλου: Ήταν μόλις 47 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η επιθυμία της οικογένειας
CY-Alert: Πώς να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης σε Android και iPhone
Ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας στη Λευκωσία – Δείτε ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
Αλέξης Γεωργούλης και Βίκυ Σταυροπούλου «γύρισαν» την τελευταία σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου» 24 χρόνια μετά - Βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΔΗΣΥ κατά Χριστοδουλίδη: «Κρύβεται πίσω από τη Βουλή και τα κόμματα για τις ευθύνες της κυβέρνησής του»

 04.08.2026 - 14:03
Επόμενο άρθρο

Άνοια: Πόσα βήματα την ημέρα προστατεύουν τον εγκέφαλο – Λιγότερα απ’ όσα φαντάζεστε

 04.08.2026 - 14:37
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Ο 17χρονος MARIO GABRIEL, από τη Ρουμανία, υπέκυψε σήμερα το πρωί στα τραύματά του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

  •  04.08.2026 - 13:46
ΠτΔ: «Κανένα άτομο με αναπηρία δεν θα μένει χωρίς πραγματικές επιλογές» – Το νέο πλαίσιο πολιτικής

ΠτΔ: «Κανένα άτομο με αναπηρία δεν θα μένει χωρίς πραγματικές επιλογές» – Το νέο πλαίσιο πολιτικής

  •  04.08.2026 - 13:13
Τρεις υποψηφιότητες μέχρι στιγμής για την προεδρία της ΕΔΕΚ: Αύριο λήγει η διαδικασία - Στο μικροσκόπιο το άρθρο 38 του καταστατικού

Τρεις υποψηφιότητες μέχρι στιγμής για την προεδρία της ΕΔΕΚ: Αύριο λήγει η διαδικασία - Στο μικροσκόπιο το άρθρο 38 του καταστατικού

  •  04.08.2026 - 14:00
CY-Alert: Πώς να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης σε Android και iPhone

CY-Alert: Πώς να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης σε Android και iPhone

  •  04.08.2026 - 10:17
ΠΑΡΑTHEMA: Η απάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που θύμισε ότι η πολιτική έχει μνήμη

ΠΑΡΑTHEMA: Η απάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που θύμισε ότι η πολιτική έχει μνήμη

  •  04.08.2026 - 09:01
Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Πυρκαγιά σε εξέλιξη μεταξύ Λάνιας και Λιμνάτη - Δείτε βίντεο

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Πυρκαγιά σε εξέλιξη μεταξύ Λάνιας και Λιμνάτη - Δείτε βίντεο

  •  04.08.2026 - 11:41
Παραλίγο τραγωδία: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κάππαρη – Τραυματίστηκε γείτονας που έσπευσε να βοηθήσει

Παραλίγο τραγωδία: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κάππαρη – Τραυματίστηκε γείτονας που έσπευσε να βοηθήσει

  •  04.08.2026 - 08:45
Σοκ και πένθος στον παγκόσμιο στίβο: Έφυγε μόλις στα 21 της η Νατάσα Γουόρντ

Σοκ και πένθος στον παγκόσμιο στίβο: Έφυγε μόλις στα 21 της η Νατάσα Γουόρντ

  •  04.08.2026 - 07:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα