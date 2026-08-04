Καρούσος σε Χριστοδουλίδη: «Η πολιτική συνέπεια δεν κρίνεται από τα λόγια, αλλά από τις επιλογές»

Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Αντιπρόεδρο του ΔΗΣΥ, Γιάννη Καρούσο, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τον ανασχηματισμό και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι επιλογές της κυβέρνησης στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στη συνέντευξή του, στον ΑΝΤ1, σχολίασε την κριτική που ασκήθηκε από στελέχη του ΔΗΣΥ, αναφέρθηκε σε όσους, όπως είπε, στις προεδρικές εκλογές του 2023 συνεργάστηκαν με το ΑΚΕΛ και στήριξαν τον υποψήφιο που προερχόταν από διαφορετικό πολιτικό χώρο από την παράταξη του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Η τοποθέτηση αυτή, προκάλεσε την αντίδραση του Γιάννη Καρούσου, ο οποίος απάντησε πως κανείς δεν μπορεί να παραδίδει μαθήματα πολιτικής συνέπειας όταν η δική του πορεία έχει κριθεί από τις επιλογές του.

Ο κ. Καρούσος τόνισε ότι η απόφαση του ΔΗΣΥ στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών ήταν ξεκάθαρη: ψήφος κατά συνείδηση. Όπως ανέφερε, ο ίδιος εξέφρασε δημόσια τις απόψεις του, τις κατέθεσε στα αρμόδια κομματικά όργανα και κάθε μέλος της παράταξης είχε το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι διαφορετικό είναι το δικαίωμα της προσωπικής επιλογής και διαφορετική η στάση εκείνων που, κατά την άποψή του, απομακρύνθηκαν από την παράταξη και τις αποφάσεις της.

«Όποιος εγκατέλειψε την παράταξη και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που τον ανέδειξαν δεν μπορεί σήμερα να εμφανίζεται ως υπερασπιστής της πολιτικής ηθικής ούτε να κουνά το δάχτυλο στους άλλους», ήταν το μήνυμα του κ. Καρούσου.

Παράλληλα, ο πρώην υπουργός, αναφέρθηκε στη διαδρομή και στις πολιτικές επιλογές του Προέδρου της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι η πολιτική ιστορία κάθε προσώπου καταγράφεται μέσα από τις πράξεις του και όχι μόνο μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Ο Γιάννης Καρούσος κατέληξε πως η πολιτική συνέπεια δεν αποδεικνύεται με εκ των υστέρων υποδείξεις, αλλά με σταθερότητα στις αρχές, στις θέσεις και στις επιλογές που έχει κάνει κάποιος καθ’ όλη την πορεία του.

Η νέα αυτή αντιπαράθεση, αναδεικνύει το αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα σε στελέχη του ΔΗΣΥ που στηρίζουν διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, με το ζήτημα της πολιτικής συνέπειας, να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.