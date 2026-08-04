Θρήνος για τον Μάριο: «Έσβησε» στα γενέθλιά του ο 17χρονος - Μαρτυρίες πως πέρασε με κόκκινο - Δείτε φωτογραφία του

Ο άτυχος ανήλικος είχε τραυματιστεί κρίσιμα σε σύγκρουση μοτοσικλέτας με ταξί, που σημειώθηκε το βράδυ της 2ας Αυγούστου στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 17χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στον παραλιακό δρόμο όταν, στη συμβολή με την οδό Ανεξαρτησίας, συγκρούστηκε με ταξί που οδηγούσε 37χρονος και κινούνταν νότια στην οδό Ανεξαρτησίας.

Μετά τη σφοδρή σύγκρουση, ο νεαρός διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί της Τρίτης, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και τους φίλους του.

Στο μεταξύ, οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν εξασφαλιστεί μαρτυρίες που φέρεται να καταδεικνύουν ότι ο 17χρονος παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, ενώ κατά τον χρόνο του δυστυχήματος δεν έφερε προστατευτικό κράνος. Οι συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου εξακολουθούν να διερευνώνται.