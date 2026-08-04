Κυβέρνηση: Συνεχίζονται οι επαφές για τα ΜΟΕ - «Όχι» Ερχιουρμάν στην πρόταση Γκουτέρες

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επιβεβαίωσε, παράλληλα, ότι ο Τουφάν Ερχιουρμαν απορρίπτοντας την πρόταση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ήγειρε νέα ζητήματα και απαιτήσεις.
ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy
Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επιβεβαίωσε, παράλληλα, ότι ο Τουφάν Ερχιουρμαν απορρίπτοντας την πρόταση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ήγειρε νέα ζητήματα και απαιτήσεις.
ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy
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