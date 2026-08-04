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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση: Συνεχίζονται οι επαφές για τα ΜΟΕ - «Όχι» Ερχιουρμάν στην πρόταση Γκουτέρες

 04.08.2026 - 16:28
Κυβέρνηση: Συνεχίζονται οι επαφές για τα ΜΟΕ - «Όχι» Ερχιουρμάν στην πρόταση Γκουτέρες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και τη διάνοιξη οδοφραγμάτων, ανέφερε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επιβεβαίωσε, παράλληλα, ότι ο Τουφάν Ερχιουρμαν απορρίπτοντας την πρόταση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ήγειρε νέα ζητήματα και απαιτήσεις.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy

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