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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά στη Λάρνακα - Επιχειρούν και πτητικά μέσα

 04.08.2026 - 17:55
Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά στη Λάρνακα - Επιχειρούν και πτητικά μέσα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην επαρχία Λάρνακας, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στους πρόποδες του δάσους Σταυροβουνίου.

Η φωτιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, εντοπίστηκε από παρατηρητήριο του Τμήματος Δασών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιούνται άμεσα για αντιμετώπισή της.

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς τέθηκαν σε εφαρμογή τα σχέδια «ΑΣΤΡΑΠΗ» και «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2», ενώ στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και πτητικά μέσα, σε μια προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο το μέτωπο.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται από τις αρμόδιες αρχές.

ΝΕΟΤΕΡΟ (18:05): Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στις παρυφές του Κρατικού Δάσους Σταυροβουνίου

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026 και ώρα 16:50, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις παρυφές του Κρατικού Δάσους Σταυροβουνίου, στα διοικητικά όρια της κοινότητας των Αγγλισίδων, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο το Κρατικό Δάσος.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 17:30, αφού έκαψε έκταση τεσσάρων δεκαρίων με γεωργικές καλλιέργειες και χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 30 άτομα του Τμήματος Δασών με 9 πυροσβεστικά οχήματα και 1 προωθητή γαιών. Συμμετείχαν επίσης, 10 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 3 πυροσβεστικά οχήματα, 1 ιδιωτικός εκσκαφέας και 1 ιδιωτικός γεωργικός ελκυστήρας καθώς και εθελοντές. Την επιχείρηση πυρόσβεσης συνέδραμαν και 5 πτητικά μέσα της Δημοκρατίας.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μελισσοκομικών εργασιών.

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