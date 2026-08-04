VIDEO: Από που ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Λάρνακα - Υπό έλεγχο η κατάσταση

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Τμήμα Δασών, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια μελισσοκομικών εργασιών στις παρυφές του δάσους.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:50 και οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να την περιορίσουν και να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο περίπου 40 λεπτά αργότερα, στις 17:30. Από τη φωτιά κάηκαν περίπου τέσσερα δεκάρια γεωργικών καλλιεργειών και χαμηλής άγριας βλάστησης.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη πυρόσβεσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 μέλη του Τμήματος Δασών με εννέα πυροσβεστικά οχήματα και έναν προωθητή γαιών, καθώς και 10 μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία πυροσβεστικά οχήματα. Συνέδραμαν επίσης ιδιωτικός εκσκαφέας, γεωργικός ελκυστήρας και εθελοντές.

Στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς συνέβαλαν και πέντε πτητικά μέσα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.