Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO: Από που ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Λάρνακα - Υπό έλεγχο η κατάσταση
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Από που ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Λάρνακα - Υπό έλεγχο η κατάσταση

 04.08.2026 - 18:31
VIDEO: Από που ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Λάρνακα - Υπό έλεγχο η κατάσταση

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή του Κρατικού Δάσους Σταυροβουνίου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Τμήμα Δασών, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια μελισσοκομικών εργασιών στις παρυφές του δάσους.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:50 και οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να την περιορίσουν και να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο περίπου 40 λεπτά αργότερα, στις 17:30. Από τη φωτιά κάηκαν περίπου τέσσερα δεκάρια γεωργικών καλλιεργειών και χαμηλής άγριας βλάστησης.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη πυρόσβεσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 μέλη του Τμήματος Δασών με εννέα πυροσβεστικά οχήματα και έναν προωθητή γαιών, καθώς και 10 μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία πυροσβεστικά οχήματα. Συνέδραμαν επίσης ιδιωτικός εκσκαφέας, γεωργικός ελκυστήρας και εθελοντές.

Στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς συνέβαλαν και πέντε πτητικά μέσα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιερέας βρήκε νεαρό ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα σε παρεκκλήσι: Η κίνηση με τα 100 ευρώ που άφησε τους πάντες άφωνους
Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 35χρονου από το σπίτι του στη Λευκωσία - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα
«Έφυγε» νωρίς η Μαρία: Ήταν μόλις 47 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η επιθυμία της οικογένειας
CY-Alert: Πώς να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης σε Android και iPhone
Ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας στη Λευκωσία – Δείτε ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
Αλέξης Γεωργούλης και Βίκυ Σταυροπούλου «γύρισαν» την τελευταία σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου» 24 χρόνια μετά - Βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στην αγορά εργασίας με στήριξη οι νέοι με αναπηρίες - Το σχέδιο που ανακοίνωσε ο ΠτΔ

 04.08.2026 - 18:20
Επόμενο άρθρο

Φρίκη στο Μυστρά: Κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του

 04.08.2026 - 18:51
Ιδού ο ανασχηματισμός: Νέες αλλαγές στην Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη – Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν θέσεις

Ιδού ο ανασχηματισμός: Νέες αλλαγές στην Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη – Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν θέσεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε όπως προβεί στις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των μελών της Κυβέρνησης:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ιδού ο ανασχηματισμός: Νέες αλλαγές στην Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη – Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν θέσεις

Ιδού ο ανασχηματισμός: Νέες αλλαγές στην Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη – Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν θέσεις

  •  04.08.2026 - 19:18
Στην αγορά εργασίας με στήριξη οι νέοι με αναπηρίες - Το σχέδιο που ανακοίνωσε ο ΠτΔ

Στην αγορά εργασίας με στήριξη οι νέοι με αναπηρίες - Το σχέδιο που ανακοίνωσε ο ΠτΔ

  •  04.08.2026 - 18:20
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 25χρονου - Πώς συνέβη το μοιραίο

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 25χρονου - Πώς συνέβη το μοιραίο

  •  04.08.2026 - 15:36
Θρήνος για τον Μάριο: «Έσβησε» στα γενέθλιά του ο 17χρονος - Μαρτυρίες πως πέρασε με κόκκινο - Δείτε φωτογραφία του

Θρήνος για τον Μάριο: «Έσβησε» στα γενέθλιά του ο 17χρονος - Μαρτυρίες πως πέρασε με κόκκινο - Δείτε φωτογραφία του

  •  04.08.2026 - 16:01
«Χρυσός» ο νέος δασμός - Πόσα μπήκαν στα ταμεία του Τελωνείου από Shein και Temu

«Χρυσός» ο νέος δασμός - Πόσα μπήκαν στα ταμεία του Τελωνείου από Shein και Temu

  •  04.08.2026 - 17:20
Βαριές ποινές σε δύο 22χρονους για κάνναβη - Τους «έκαψε» επιχείρηση της ΥΚΑΝ

Βαριές ποινές σε δύο 22χρονους για κάνναβη - Τους «έκαψε» επιχείρηση της ΥΚΑΝ

  •  04.08.2026 - 16:56
VIDEO: Από που ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Λάρνακα - Υπό έλεγχο η κατάσταση

VIDEO: Από που ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Λάρνακα - Υπό έλεγχο η κατάσταση

  •  04.08.2026 - 18:31
ΠΑΡΑTHEMA: Η απάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που θύμισε ότι η πολιτική έχει μνήμη

ΠΑΡΑTHEMA: Η απάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που θύμισε ότι η πολιτική έχει μνήμη

  •  04.08.2026 - 09:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα