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ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Μυστρά: Κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του

 04.08.2026 - 18:51
Φρίκη στο Μυστρά: Κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του

Συγκλονίζει η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στον Μυστρά, όπου η σορός ενός 90χρονου άνδρα εντοπίστηκε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη.

Όλα ξεκίνησαν όταν περιήλθαν στις Αρχές πληροφορίες σχετικά με την απουσία του ηλικιωμένου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει αστυνομική έρευνα. Στο πλαίσιο των ερευνών κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ο 55χρονος γιος του, ενώ στη συνέχεια οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του 90χρονου μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε δωμάτιο υπογείου.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος, σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, δεν διαπίστωσε εμφανή ίχνη κακώσεων στη σορό. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Ο 55χρονος συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει από φυσικά αίτια. Όπως ισχυρίστηκε, τοποθέτησε τη σορό στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη του εκλιπόντος.

Protothema.gr

 

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