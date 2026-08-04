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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιδού ο ανασχηματισμός: Νέες αλλαγές στην Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη – Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν θέσεις

 04.08.2026 - 19:18
Ιδού ο ανασχηματισμός: Νέες αλλαγές στην Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη – Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν θέσεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε όπως προβεί στις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των μελών της Κυβέρνησης:

Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργωνκα Ευανθία Τσολάκη

Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντοςκ. Χρίστος Σενέκης

Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, κα Τίνα Παύλου

Υφυπουργός Πολιτισμού, κα Κλέα Παπαέλληνα

Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε τους εξής διορισμούς:

Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, κ. Ηλίας Μυριάνθους

Επίτροπος του Πολίτη κα Ειρήνη Πογιατζή

Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Παναγιώτης Παλατές

 

H τελετή διαβεβαίωσης και των διορισμών θα γίνει την Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026, στις 9:30 πμ στο Προεδρικό Μέγαρο. 

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