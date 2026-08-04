Ιδού ο ανασχηματισμός: Νέες αλλαγές στην Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη – Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν θέσεις

των μελών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης,

Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κα Ευανθία Τσολάκη

Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Χρίστος Σενέκης

Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, κα Τίνα Παύλου

Υφυπουργός Πολιτισμού, κα Κλέα Παπαέλληνα

Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε τους εξής διορισμούς:

Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, κ. Ηλίας Μυριάνθους

Επίτροπος του Πολίτη κα Ειρήνη Πογιατζή

Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Παναγιώτης Παλατές

H τελετή διαβεβαίωσης και των διορισμών θα γίνει την Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026, στις 9:30 πμ στο Προεδρικό Μέγαρο.