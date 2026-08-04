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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΣΥ: Αυτός αναλαμβάνει Συντονιστής Οργανώσεων Εξωτερικού και Διασποράς

 04.08.2026 - 19:46
ΔΗΣΥ: Αυτός αναλαμβάνει Συντονιστής Οργανώσεων Εξωτερικού και Διασποράς

Ο Δρ Νεόφυτος Ζαμπάς αναλαμβάνει Συντονιστής Οργανώσεων ΔΗΣΥ Εξωτερικού και Διασποράς, ανακοίνωσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ).

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αννίτα Δημητρίου, προχώρησε στον διορισμό του Δρ Νεόφυτου Ζαμπά στη θέση του Συντονιστή Οργανώσεων ΔΗΣΥ Εξωτερικού και Διασποράς.

Η κ. Δημητρίου ευχαρίστησε τον Δρ. Ζαμπά για την ουσιαστική συμβολή του στην προσπάθεια του Δημοκρατικού Συναγερμού κατά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο Δρ Ζαμπάς θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων του κόμματος με τις οργανώσεις του εξωτερικού και τους απόδημους Κυπρίους της διασποράς.

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, οι οργανώσεις του κόμματος στο εξωτερικό και οι απόδημοι Κύπριοι αποτελούν πυλώνα κεφαλαιώδους σημασίας. Με τη δράση, τις γνώσεις και την παρουσία τους στις χώρες όπου ζουν και δραστηριοποιούνται, συμβάλλουν ουσιαστικά στην προβολή των θέσεων της Κύπρου, στη διατήρηση των δεσμών με την πατρίδα και στην ενίσχυση της κοινής προσπάθειας για το εθνικό μας ζήτημα.

Από την πλευρά του, ο Δρ Ζαμπάς ευχαρίστησε την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την εμπιστοσύνη και δήλωσε ότι αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με αίσθημα ευθύνης και διάθεση προσφοράς. Όπως ανέφερε, θα εργαστεί για τη διατήρηση στενής επικοινωνίας με τις οργανώσεις του εξωτερικού και την κυπριακή διασπορά, ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή τους στο έργο του κόμματος.

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