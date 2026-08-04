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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανασχηματισμός με πολιτικό αποτύπωμα: Ενισχυμένο το ΔΗΚΟ και στο Υπουργικό η Τίνα Παύλου

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 04.08.2026 - 20:17
Ανασχηματισμός με πολιτικό αποτύπωμα: Ενισχυμένο το ΔΗΚΟ και στο Υπουργικό η Τίνα Παύλου

Μετά από εβδομάδες έντονων διεργασιών, συζητήσεων και πολιτικών σεναρίων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε τελικά τον πολυσυζητημένο ανασχηματισμό, της κυβέρνησής του. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν, δεν περιορίζονται σε μια απλή αλλαγή προσώπων, αλλά αποτυπώνουν τις πολιτικές ισορροπίες που επιδιώκει να διαμορφώσει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ενόψει της συνέχειας της διακυβέρνησής του και με το βλέμμα στραμμένο, στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Το βασικό πολιτικό μήνυμα που εκπέμπει ο ανασχηματισμός, είναι η περαιτέρω ενίσχυση του ΔΗΚΟ στο κυβερνητικό σχήμα. Η υπουργοποίηση της Ευανθίας Τσολάκη στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Χρίστου Σενέκη στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενισχύει σημαντικά την παρουσία του Δημοκρατικού Κόμματος, στην κυβέρνηση.

Οι δύο αυτές επιλογές, αφορούν σημαντικά χαρτοφυλάκια και επιβεβαιώνουν τον ρόλο του ΔΗΚΟ, ως βασικού πολιτικού εταίρου της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Η εξέλιξη αυτή, αναμένεται να αξιολογηθεί ιδιαίτερα θετικά στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς η παρουσία του στο κυβερνητικό σχήμα, αποκτά πλέον μεγαλύτερο πολιτικό βάρος.

Την ίδια ώρα, ο ανασχηματισμός στέλνει διαφορετικά μηνύματα προς την ΕΔΕΚ. Η απόφαση για τον διορισμό του Ηλία Μυριάνθους στη θέση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, ερμηνεύεται ως περαιτέρω περιορισμός της παρουσίας της ΕΔΕΚ στην κυβερνητική εξίσωση, καθώς το κόμμα δεν εξασφαλίζει υπουργική εκπροσώπηση, αλλά μια ακόμη θέση σε επίπεδο επιτρόπου.

Ιδιαίτερη πολιτική συζήτηση, προκάλεσε τις τελευταίες ημέρες, η επιλογή της Τίνας Παύλου, για τη θέση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας. Η κ. Παύλου, αποτέλεσε το πρόσωπο γύρω από το οποίο αναπτύχθηκε έντονη παρασκηνιακή συζήτηση, λόγω της προηγούμενης πολιτικής της διαδρομής στον χώρο του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Η ίδια, ήταν υποψήφια βουλευτής με τον ΔΗΣΥ στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές και συμμετείχε στο λεγόμενο shadow cabinet του κόμματος, γεγονός που δημιούργησε αντιδράσεις, όταν άρχισε να εξετάζεται το ενδεχόμενο υπουργοποίησής της από την κυβέρνηση. Οι ενστάσεις εκφράστηκαν ιδιαίτερα από τον Αντιπρόεδρο του ΔΗΣΥ Γιάννη Καρούσο, ο οποίος είχε δημόσια τοποθετηθεί για το ζήτημα, εκφράζοντας προβληματισμούς, για την αξιοποίηση στελεχών με πρόσφατη ενεργό κομματική παρουσία.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επέλεξε τελικά να προχωρήσει στον διορισμό της, επιβεβαιώνοντας ότι οι αποφάσεις του ανασχηματισμού διαμορφώθηκαν, με βάση τις δικές του πολιτικές επιλογές και τις ανάγκες της κυβέρνησης, για την επόμενη περίοδο.

Παράλληλα, η κυβέρνηση διατηρεί το άνοιγμά της, προς τον χώρο της κεντροδεξιάς, καθώς οι νέες επιλογές περιλαμβάνουν και πρόσωπα, με αναφορά στον ευρύτερο χώρο του ΔΗΣΥ. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, επιχειρεί έτσι να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στους πολιτικούς χώρους, που στηρίζουν ή συνομιλούν με την κυβέρνησή του.

Ο ανασχηματισμός, επομένως, αποτελεί μια πολιτική κίνηση, με πολλαπλά μηνύματα: ενισχύει το ΔΗΚΟ, επανακαθορίζει τις ισορροπίες με τους υπόλοιπους εταίρους και σηματοδοτεί τη νέα φάση της διακυβέρνησης, με στόχο την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη διεκδίκηση δεύτερης προεδρικής θητείας.

Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αποφάσισε τον διορισμό της Ευανθίας Τσολάκη ως Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Χρίστου Σενέκη ως Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Τίνας Παύλου ως Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας και της Κλέας Παπαέλληνα ως Υφυπουργού Πολιτισμού.

Παράλληλα, διορίζονται ο Ηλίας Μυριάνθους ως Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, η Ειρήνη Πογιατζή ως Επίτροπος του Πολίτη και ο Παναγιώτης Παλατές ως Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών της κυβέρνησης και των διορισθέντων αξιωματούχων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026στις 9:30 π.μ., στο Προεδρικό Μέγαρο.

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