Το who is who των νέων προσώπων που μπαίνουν στην Κυβέρνηση

Παρουσιάζουμε τα βιογραφικά των νέων μελών της Κυβέρνησης και την επαγγελματική τους πορεία.

Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων - Ευανθία Τσολάκη

Γεννημένη στη Λεμεσό, είναι κόρη του Δρος Φρειδερίκου και της Δέσποινας Τσολάκη (το γένος Κωμοδίκη). Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ασκεί το επάγγελμα της δικηγόρου στη Δικηγορική Εταιρεία «Γεώργιος Λ. Σαββίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε.», ενώ από το 2019 υπηρετεί ως μέλος του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Διαθέτει μακρόχρονη και ουσιαστική παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια ζωή. Διετέλεσε Δημοτική Σύμβουλος Λεμεσού για τρεις συνεχόμενες θητείες (2002–2016), με σημαντικότερο σταθμό της πορείας της την Προεδρία της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Λεμεσού (2007–2016).

Κατά τη διάρκεια της θητείας της υλοποιήθηκαν σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων:

Η ίδρυση και λειτουργία του πρώτου Κοινωνικού Παντοπωλείου στην Κύπρο το 2011.

Η εφαρμογή του πρωτοποριακού προγράμματος «Κοινωνική Εργασία στο Δρόμο» το 2010.

Η προώθηση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων σε τοπικό επίπεδο.

Η αναβάθμιση του προγράμματος απογευματινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών «Ελεύθερα Χέρια».

Η πρωτοβουλία για την τοποθέτηση ειδικά σχεδιασμένων παιχνιδιών για παιδιά με κινητικές δυσκολίες στον Μόλο Λεμεσού, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη.

Στο Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) έχει διαγράψει μακρά και ενεργή πορεία. Έχει διατελέσει υποψήφια βουλευτής Λεμεσού, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος και Υπεύθυνη του Τομέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Θεμάτων.

Η πολιτική της διαδρομή ξεκίνησε από τη ΝΕ.ΔΗ.Κ., όπου υπηρέτησε ως Επαρχιακή Γραμματέας Λεμεσού κατά την περίοδο 1999–2006, ενώ παράλληλα διετέλεσε και Αντιπρόεδρος της οργάνωσης.

Υπουργός Γεωργίας - Χρίστος Σενέκης

Ο Χρίστος Σενέκης είναι βουλευτής πρώτης θητείας και συμμετέχει στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές: Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων, Εσωτερικών, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών. Επίσης, συμμετέχει στην Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής.

Από το 2021 είναι βουλευτής στην Εκλογική Περιφέρεια Αμμοχώστου εκλεγμένος με το ΔΗΚΟ

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας συμμετέχει ως πλήρες μέλος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Ακαδημαϊκά προσόντα: Νομικός, απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διεθνολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Χρίστος Σενέκης κατάγεται από την κατεχόμενη Άχνα Αμμοχώστου.

Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας - Τίνα Παύλου

Από το 1998 υπηρετεί ως Κλινική Διευθύντρια της Αγίας Σκέπης, του μεγαλύτερου οργανισμού απεξάρτησης στην Κύπρο. Εκεί ανέπτυξε και εφάρμοσε όλα τα θεραπευτικά προγράμματα, τα οποία με την πάροδο των χρόνων εξελίχθηκαν σε έξι ολοκληρωμένες δομές: για ενήλικες, γυναίκες (και μητέρες με μικρά παιδιά), εφήβους, οικογένειες, προετοιμασία εισαγωγής και κοινωνική επανένταξη. Η Αγία Σκέπη, η πρώτη θεραπευτική κοινότητα στη χώρα, συνεχίζει να προσφέρει ζωή, ελπίδα και προοπτική σε ανθρώπους που αγωνίζονται με την εξάρτηση.

Η συμμετοχή της στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για τις εξαρτήσεις ξεκίνησε το 2000, μέσα από το έργο της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, όπου υπηρέτησε για πέντε συνεχόμενες θητείες.

Παράλληλα, την περίοδο 2011–2016 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε μεταπτυχιακά προγράμματα Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

Η εμπειρία της αξιοποιήθηκε και σε θεσμούς του κράτους. Το 2014 διορίστηκε στο Συμβούλιο Φυλακών, ενώ την περίοδο 2016–2022 υπηρέτησε για δύο θητείες στο Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία, μετά από διορισμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στον χώρο της εκπαίδευσης, υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Junior and Senior School (2020–2023).

Για το κοινωνικό της έργο, το 2021 τιμήθηκε με τον τίτλο Γυναίκα της Χρονιάς Madame Figaro στον τομέα της Κοινωνικής Προσφοράς.

Η ακαδημαϊκή της πορεία ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι απόφοιτη Ψυχολογίας του Macalester College στη Minnesota και κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Οικογενειακή Θεραπεία από το Catholic University of America στην Washington D.C.. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας της εργάστηκε ως οικογενειακή θεραπεύτρια στο Department of Human Services, Child and Family Services της κυβέρνησης της Ουάσινγκτον D.C., πριν επιστρέψει στην Κύπρο για να αφιερωθεί στην κοινωνία της.

Με εμπειρία δεκαετιών στην ψυχολογία, την κοινωνική φροντίδα, τη δικαιοσύνη και την εκπαίδευση, συνεχίζει να εργάζεται για μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη και πιο δυνατή.

Μαζί με τον σύζυγό της Γιώργο Παστελλά έχουν 4 παιδιά.

Υφυπουργός Πολιτισμού - Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα

Η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1967 με καταγωγή από τον κατεχόμενο Καραβά της επαρχίας Κερύνειας.

Πραγματοποίησε τις βασικές της σπουδές (Β.Α.) στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ (Berkeley) στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, στη Φυσική Αγωγή. Απέκτησε τον τίτλο Master of Arts (MA) στη Φυσική Αγωγή από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας Chico μετά διακρίσεως. Ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας, ολοκλήρωσε με Άριστα τη διδακτορική της διατριβή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διετέλεσε μόνιμο μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο γνωστικό αντικείμενο Φυσική Αγωγή.

Έχει διακεκριμένη και πολυετή ανάμειξη σε θέματα που σχετίζονται με τον Ολυμπισμό, την Ολυμπιακή Παιδεία και τη Διοίκηση Αθλητισμού, με μακροχρόνια εθελοντική προσφορά και συμμετοχή σε σημαντικές επιτροπές της Κύπρου και του εξωτερικού.

Είναι Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών (EOA) και Μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητιατρικής (FIMS).

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής «Πολιτισμού και Εκπαίδευσης» των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών (EOC), Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης της Διεθνούς Ένωσης Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC), Μέλος και Πρόεδρος του ΔΣ του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), Κοσμήτορας της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Επιτροπής και Μέλος της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου.

Τον Απρίλιο του 2024 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου ΦΩΝΗ, θέση την οποία κατείχε μέχρι πρόσφατα.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2025 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας.

Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, κ. Ηλίας Μυριάνθους

Ο Ηλίας Μυριάνθους γεννήθηκε το 1967. Μετά την στρατιωτική του θητεία μετέβηκε στο εξωτερικό για σπουδές και απέκτησε Πτυχίο στις Χρηματοοικονομικές Επιστήμες. Το 1995 δημιούργησε το δικό του ελεγκτικό γραφείο.

Τα τελευταία 25 χρόνια έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική, πολιτική και επιχειρηματική δράση.

Από το 2001 μέχρι και σήμερα, είναι Μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου (ΕΒΕ). Από το 2002 – 2004 ήταν Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Δημοτικών Σχολείων Πάφου. Το 2003 – 2006 διορίζεται Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Από το 2007 – 2013 ήταν Πρόεδρος της ΣΠΕ Πόλεως Χρυσοχούς. Από το 2009 – 2013 ήταν Μέλος του Δ.Σ. ΟΠΑΠ Κύπρου. Από το 2010 – 2014 ήταν Μέλος του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Το 1998 – 2001 εξελέγη Βουλευτής στην Επαρχία Πάφου με την ΕΔΕΚ και το 2016 επανεκλέγηκε Βουλευτής με την ΕΔΕΚ, θέση που κατέχει μέχρι και σήμερα.

Είναι παντρεμένος με την Αγγέλα Μωϋσέως–Μυριάνθους και έχουν δύο παιδία, τον Σπυρίδωνα και τον Μάριο.

Διευθυντής Γραφείου του Προέδρου - Παναγιώτης Παλατές

Ο Παναγιώτης Παλατές γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1985. Αποφοίτησε από το Ενιαίο Λύκειο Αρχαγγέλου και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού.

Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είναι πτυχιούχος του τμήματος Αρχαιολογίας. Συνέχισε και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου (Universite de Strasbourg) στη Γαλλία, στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών (Sciences Humaines et Sociales). Παράλληλα, ανέπτυξε ακαδημαϊκή έρευνα σε εξειδικευμένους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών με δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια.

Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης σε ακαδημαϊκά ερευνητικά προγράμματα και σε ακαδημαϊκές ανασκαφικές έρευνες στην Ελλάδα και στην Ιορδανία, στην Ιθάκη, στο Νεκρομαντείο της Εφύρας και στο Tel Kafrein αντίστοιχα, ως επικεφαλής ανασκαφικού τομέα. Ακολούθως, εργάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ως Επιστημονικός Συνεργάτης και κατά το τελευταίο διάστημα διετέλεσε Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ασχολήθηκε ενεργά με τα κοινά στο φοιτητικό κίνημα και στην τοπική κοινωνία, στα Ιωάννινα ως Πρόεδρος της Φοιτητικής Παράταξης Αναγέννηση, στη Λευκωσία ως Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος και ακολούθως ως Β. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ.

Επίτροπος του Πολίτη κα Ειρήνη Πογιατζή

Πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και Μέλος του επιτελείου του υποψηφίου Προέδρου, Νίκου Χριστοδουλίδη