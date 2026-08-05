Τους... τσάκωσαν στον δρόμο - «Έμπλεξαν» με όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή τους δύο πρόσωπα
05.08.2026 - 06:37
Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι και τέθηκαν υπό κράτηση, δύο πρόσωπα ηλικίας 51 και 47 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο το οποίο κινείτο σε δρόμο της επαρχίας Λευκωσίας και οδηγείτο από 51χρονο.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, εντοπίστηκε ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης συνολικού μικτού βάρους 90 γραμμαρίων και ένα μισοκαπνισμένο χειροποίητο τσιγάρο το οποίο περιείχε κάνναβη. Ο 51χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση.
Ακολούθως, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος σε δρόμο της Λευκωσίας.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν εντός του οχήματος τρία μαχαίρια που καταλήγουν σε μυτερή άκρη. Ο 47χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ ακολούθως, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη, παρά τις πολυήμερες συζητήσεις, τα σενάρια και τις πληροφορίες που τον συνόδευαν, κινήθηκε τελικά σε πιο περιορισμένη κλίμακα από αυτή που αρκετοί ανέμεναν.