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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τους... τσάκωσαν στον δρόμο - «Έμπλεξαν» με όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή τους δύο πρόσωπα

 05.08.2026 - 06:37
Τους... τσάκωσαν στον δρόμο - «Έμπλεξαν» με όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή τους δύο πρόσωπα

Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι και τέθηκαν υπό κράτηση, δύο πρόσωπα ηλικίας 51 και 47 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο το οποίο κινείτο σε δρόμο της επαρχίας Λευκωσίας και οδηγείτο από 51χρονο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, εντοπίστηκε ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης συνολικού μικτού βάρους 90 γραμμαρίων και ένα μισοκαπνισμένο χειροποίητο τσιγάρο το οποίο περιείχε κάνναβη. Ο 51χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση.  

Ακολούθως, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος σε δρόμο της Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν εντός του οχήματος τρία μαχαίρια που καταλήγουν σε μυτερή άκρη. Ο 47χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ ακολούθως, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • Ξηρή φυτική ύλη κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 320 γραμμαρίων
  • Ένας σπαστήρας με ίχνη κάνναβης
  • Χρηματικό ποσό ύψους €10,800
  • Διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησης τους.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

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