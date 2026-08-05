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Πυροσβέστης προειδοποιεί: Αυτά τα λάθη με τους φορτιστές μπορούν να βάλουν φωτιά στο σπίτι σας

 05.08.2026 - 06:26
Πυροσβέστης προειδοποιεί: Αυτά τα λάθη με τους φορτιστές μπορούν να βάλουν φωτιά στο σπίτι σας

Ποιος είναι ο ασφαλέστερος τρόπος φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης; Σε αυτό το ερώτημα απάντησε ο Ισπανός πυροσβέστης και ειδικός σε περιστατικά που σχετίζονται με ηλεκτρικές συσκευές και φορτιστές, Αντόνιο Νοβίγιο, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Y ahora Sonsoles» του Antena 3.

Οι συμβουλές του έρχονται μετά από δύο σοβαρά περιστατικά που σημειώθηκαν στην Ισπανία το ένα την περασμένη εβδομάδα με δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους στη Μπεναλμάδενα της Μάλαγα σε πυρκαγιά που αποδόθηκε σε πρίζα από την οποία φορτιζόταν ηλεκτρονική συσκευή. Λίγες ημέρες αργότερα, φωτιά που προκλήθηκε από φορτιστή ηλεκτρικού πατινιού σε πολυκατοικία στην Α Κορούνια είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 ανθρώπων.

Πού να φορτίζετε το ηλεκτρικό πατίνι

Ο Νοβίγιο επισημαίνει ότι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους αφορά τις μπαταρίες των ηλεκτρικών πατινιών όταν αυτές έχουν υποστεί ζημιά. Όπως εξηγεί, το σημαντικότερο είναι το σημείο όπου αφήνεται το πατίνι να φορτίζει. Αν και συνήθως παραμένει μέσα στο σπίτι, συνιστά να τοποθετείται σε όσο το δυνατόν πιο απομονωμένο χώρο, όπως μια βεράντα ή μια εσωτερική αυλή, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος εξάπλωσης φωτιάς.

Παράλληλα, προειδοποιεί να μην τροποποιούνται οι μπαταρίες, καθώς κάθε μία έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένο μοντέλο και οποιαδήποτε παρέμβαση μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία της. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και σε μπαταρίες που έχουν δεχθεί χτύπημα. Επειδή βρίσκονται στο κάτω μέρος του πατινιού, μπορεί να υποστούν ζημιά όταν το όχημα ανεβαίνει σε πεζοδρόμιο ή χτυπήσει σε σκαλοπάτι. Ακόμη και αν η φθορά δεν είναι εμφανής, μπορεί αργότερα να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

Οι συμβουλές για λάπτοπ, ηλεκτρικές σκούπες και πολύπριζα

Οι συστάσεις του ειδικού δεν αφορούν μόνο τα ηλεκτρικά πατίνια. Για τις ηλεκτρικές σκούπες, συμβουλεύει να μην φορτίζονται δίπλα σε καναπέδες, κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα αντικείμενα που μπορούν να επιταχύνουν την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Όσον αφορά τους φορητούς υπολογιστές, εξηγεί ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πάνω στα πόδια όσο φορτίζουν, επειδή η μπαταρία χρειάζεται επαρκή αερισμό και η επαφή με το σώμα εμποδίζει την αποβολή της θερμότητας. Τέλος, εφιστά την προσοχή και στη χρήση των πολύπριζων. Η ταυτόχρονη σύνδεση πολλών συσκευών μπορεί να οδηγήσει σε υπερφόρτωση, γι’ αυτό συνιστά να ελέγχεται πάντα η μέγιστη ισχύς που μπορεί να υποστηρίξει το πολύπριζο πριν συνδεθούν πολλές ηλεκτρικές συσκευές.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

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