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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θρήνος στη Λεμεσό: «Έσβησε» 34χρονος Ισραηλινός ενώ κολυμπούσε με την οικογένειά του

 05.08.2026 - 07:14
Θρήνος στη Λεμεσό: «Έσβησε» 34χρονος Ισραηλινός ενώ κολυμπούσε με την οικογένειά του

Τραγικό τέλος είχαν οι διακοπές ενός 34χρονου Ισραηλινού, κατοίκου Ιερουσαλήμ, ο οποίος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Λεμεσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με μέλη της οικογένειάς του, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται χάθηκαν τα ίχνη του.

Οι συγγενείς του ξεκίνησαν άμεσα αναζητήσεις τόσο στην ακτογραμμή όσο και στη θαλάσσια περιοχή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η επιχείρηση εντοπισμού διήρκεσε περίπου δύο ώρες.

Όπως αναφέρεται, οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν όταν χειριστής μηχανοκίνητου παραπέντε που πετούσε πάνω από την περιοχή εντόπισε ένα άτομο να επιπλέει στη θάλασσα. Διασώστες έσπευσαν στο σημείο και ανέσυραν τον 34χρονο από το νερό, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρός.

Η ισραηλινή εθελοντική οργάνωση ZAKA γνωστοποίησε ότι συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και τις αρμόδιες κυπριακές αρχές, με στόχο την παροχή στήριξης στην οικογένεια του εκλιπόντος και την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό της σορού στο Ισραήλ.

Σε δήλωσή του, ο αναπληρωτής διευθυντής επιχειρήσεων της ZAKA, Χαΐμ Βάινγκαρτεν, χαρακτήρισε το περιστατικό ως μια ιδιαίτερα οδυνηρή απώλεια, επισημαίνοντας ότι η οργάνωση βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την οικογένεια και εργάζεται ώστε η σορός να μεταφερθεί στην πατρίδα του θύματος το συντομότερο δυνατό.

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