Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΚοντά σε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν; «Προσχέδια ανταλλάσσονται συνεχώς»
ΔΙΕΘΝΗ

Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν; «Προσχέδια ανταλλάσσονται συνεχώς»

 05.08.2026 - 06:31
Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν; «Προσχέδια ανταλλάσσονται συνεχώς»

Οι προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκονται σε «πολύ προχωρημένο στάδιο», δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, αποκαλύπτοντας ότι κυκλοφορούν ήδη προσχέδια μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

«Εργαζόμαστε με όλες τις πλευρές για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται αυτή τη στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι χώρες της περιοχής συνεργάζονται στενά για την εξεύρεση λύσης, με το Κατάρ να βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό με το Ομάν, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

«Συντονιζόμαστε πολύ στενά με το Ομάν, διευκολύνοντας τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και την ανταλλαγή ιδεών και σχεδίων συμφωνίας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, «προσχέδια ανταλλάσσονται συνεχώς», ενώ επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη διαμορφωθεί κείμενο για μια πιθανή συμφωνία, το οποίο βρίσκεται υπό διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Ο αλ-Ανσάρι διευκρίνισε ότι ο βασικός στόχος των διαμεσολαβητών είναι η επίτευξη μιας βραχυπρόθεσμης συμφωνίας, η οποία θα επιτρέψει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ωστόσο, εξέφρασε αισιοδοξία ότι, εφόσον οι συνομιλίες επαναληφθούν σύντομα, θα ανοίξει ο δρόμος για μια ευρύτερη συμφωνία.

«Ελπίζουμε ότι, αν οι διαπραγματεύσεις επανεκκινήσουν σύντομα, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς μια σημαντική συμφωνία που θα μας οδηγήσει ξανά σε μια κατάσταση ειρήνης στην περιοχή», κατέληξε.

Μάρκο Ρούμπιο: Σημαντική πρόοδος αλλά όχι συμφωνία
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο επίσης για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο, εκφράζοντας την ελπίδα πως η τελική συμφωνία θα ολοκληρωθεί μέσα στο προσεχές διάστημα.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην τελική κατάληξη. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο.

ΠΗΓΗ: Έθνος

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον Μάριο: «Έσβησε» στα γενέθλιά του ο 17χρονος - Μαρτυρίες πως πέρασε με κόκκινο - Δείτε φωτογραφία του
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 25χρονου - Πώς συνέβη το μοιραίο
«Χρυσός» ο νέος δασμός - Πόσα μπήκαν στα ταμεία του Τελωνείου από Shein και Temu
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα €2.3 εκατομμύρια
«Έφυγε» νωρίς η Μαρία: Ήταν μόλις 47 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η επιθυμία της οικογένειας
Ιερέας βρήκε νεαρό ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα σε παρεκκλήσι: Η κίνηση με τα 100 ευρώ που άφησε τους πάντες άφωνους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πυροσβέστης προειδοποιεί: Αυτά τα λάθη με τους φορτιστές μπορούν να βάλουν φωτιά στο σπίτι σας

 05.08.2026 - 06:26
Επόμενο άρθρο

Τους... τσάκωσαν στον δρόμο - «Έμπλεξαν» με όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή τους δύο πρόσωπα

 05.08.2026 - 06:37
Ανασχηματισμός με μικρό αποτύπωμα - Ενισχυμένο το ΔΗΚΟ - Δυσαρέσκεια στην ΕΔΕΚ και λεπτές ισορροπίες για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Ανασχηματισμός με μικρό αποτύπωμα - Ενισχυμένο το ΔΗΚΟ - Δυσαρέσκεια στην ΕΔΕΚ και λεπτές ισορροπίες για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη, παρά τις πολυήμερες συζητήσεις, τα σενάρια και τις πληροφορίες που τον συνόδευαν, κινήθηκε τελικά σε πιο περιορισμένη κλίμακα από αυτή που αρκετοί ανέμεναν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανασχηματισμός με μικρό αποτύπωμα - Ενισχυμένο το ΔΗΚΟ - Δυσαρέσκεια στην ΕΔΕΚ και λεπτές ισορροπίες για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Ανασχηματισμός με μικρό αποτύπωμα - Ενισχυμένο το ΔΗΚΟ - Δυσαρέσκεια στην ΕΔΕΚ και λεπτές ισορροπίες για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

  •  05.08.2026 - 06:18
Δύο ζωές χάθηκαν στην άσφαλτο μέσα σε λίγες ώρες - Τραγικός επίλογος για 24χρονο και 17χρονο

Δύο ζωές χάθηκαν στην άσφαλτο μέσα σε λίγες ώρες - Τραγικός επίλογος για 24χρονο και 17χρονο

  •  05.08.2026 - 06:23
Θρήνος στη Λεμεσό: «Έσβησε» 34χρονος Ισραηλινός ενώ κολυμπούσε με την οικογένειά του

Θρήνος στη Λεμεσό: «Έσβησε» 34χρονος Ισραηλινός ενώ κολυμπούσε με την οικογένειά του

  •  05.08.2026 - 07:14
Οι επιχειρήσεις των 90 ημερών: Το μεγάλο στοίχημα που κρίνει ολόκληρη τη χρονιά

Οι επιχειρήσεις των 90 ημερών: Το μεγάλο στοίχημα που κρίνει ολόκληρη τη χρονιά

  •  05.08.2026 - 06:20
Τους... τσάκωσαν στον δρόμο - «Έμπλεξαν» με όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή τους δύο πρόσωπα

Τους... τσάκωσαν στον δρόμο - «Έμπλεξαν» με όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή τους δύο πρόσωπα

  •  05.08.2026 - 06:37
Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν; «Προσχέδια ανταλλάσσονται συνεχώς»

Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν; «Προσχέδια ανταλλάσσονται συνεχώς»

  •  05.08.2026 - 06:31
Επανέρχονται στο καιρικό μενού οι βροχές - Πότε θα τις δούμε

Επανέρχονται στο καιρικό μενού οι βροχές - Πότε θα τις δούμε

  •  05.08.2026 - 06:48
Εορτολόγιο: Δύο ονόματα γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου - Δείτε ποια είναι

Εορτολόγιο: Δύο ονόματα γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου - Δείτε ποια είναι

  •  05.08.2026 - 06:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα