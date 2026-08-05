Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν; «Προσχέδια ανταλλάσσονται συνεχώς»

«Εργαζόμαστε με όλες τις πλευρές για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται αυτή τη στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι χώρες της περιοχής συνεργάζονται στενά για την εξεύρεση λύσης, με το Κατάρ να βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό με το Ομάν, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

«Συντονιζόμαστε πολύ στενά με το Ομάν, διευκολύνοντας τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και την ανταλλαγή ιδεών και σχεδίων συμφωνίας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, «προσχέδια ανταλλάσσονται συνεχώς», ενώ επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη διαμορφωθεί κείμενο για μια πιθανή συμφωνία, το οποίο βρίσκεται υπό διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Ο αλ-Ανσάρι διευκρίνισε ότι ο βασικός στόχος των διαμεσολαβητών είναι η επίτευξη μιας βραχυπρόθεσμης συμφωνίας, η οποία θα επιτρέψει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ωστόσο, εξέφρασε αισιοδοξία ότι, εφόσον οι συνομιλίες επαναληφθούν σύντομα, θα ανοίξει ο δρόμος για μια ευρύτερη συμφωνία.

«Ελπίζουμε ότι, αν οι διαπραγματεύσεις επανεκκινήσουν σύντομα, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς μια σημαντική συμφωνία που θα μας οδηγήσει ξανά σε μια κατάσταση ειρήνης στην περιοχή», κατέληξε.

Μάρκο Ρούμπιο: Σημαντική πρόοδος αλλά όχι συμφωνία

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο επίσης για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο, εκφράζοντας την ελπίδα πως η τελική συμφωνία θα ολοκληρωθεί μέσα στο προσεχές διάστημα.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην τελική κατάληξη. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο.

ΠΗΓΗ: Έθνος