Βίντεο-σοκ: Ρωσικό drone καταδιώκει Ουκρανό άμαχο στη Χερσώνα και τον τραυματίζει

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται ο πλανόδιος πωλητής, έμπορος ειδών μαναβικής, να έχει αντιληφθεί ότι τον έχει εντοπίσει το drone και προσπαθεί να βρει κάλυψη από το όχημά του που έχει παρκαρισμένο.

Στη συνέχεια, πανικόβλητος αρχίζει να τρέχει γύρω από το φορτηγάκι του, όμως κάποια στιγμή το drone πέφτει και τον χτυπά.

Δείτε το βίντεο

Όπως ανέφερε, ο άνδρας τραυματίστηκε όταν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό δίπλα του, ενώ υποστήριξε ότι οι Ρώσοι όχι μόνο δεν έδειξαν μεταμέλεια, αλλά δημοσιοποίησαν το υλικό, καυχώμενοι για την επίθεση.

Protothema.gr