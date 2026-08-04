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ΥΓΕΙΑ

Πονάει ο αντίχειρας όταν κρατάτε το κινητό; Το σύνδρομο του scrolling και πώς θα το προλάβετε

 04.08.2026 - 23:35
Πονάει ο αντίχειρας όταν κρατάτε το κινητό; Το σύνδρομο του scrolling και πώς θα το προλάβετε

Οι περισσότεροι από εμάς πιάνουμε το κινητό με το που ανοίξουμε τα μάτια μας. Το ατελείωτο σκρολάρισμα, η πληκτρολόγηση μηνυμάτων και η πολύωρη παρακολούθηση βίντεο από το κινητό δεν κουράζουν, όμως, μόνο τα μάτια, καθώς επιβαρύνουν σημαντικά και τα χέρια, ιδιαίτερα τον αντίχειρα, τον καρπό και τα δάχτυλα.

Ο όρος «texting thumb» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο ενοχλήσεων που σχετίζονται με την επαναλαμβανόμενη χρήση του κινητού. Δεν πρόκειται για μία συγκεκριμένη διάγνωση, αλλά για συμπτώματα όπως πόνος στη βάση του αντίχειρα, δυσκαμψία, αίσθημα παλμών κοντά στην άρθρωση, ακόμη και ένα χαρακτηριστικό «κλικ» κατά την κίνηση.

Καθώς τα σύγχρονα smartphones έχουν γίνει μεγαλύτερα και βαρύτερα, η καταπόνηση μπορεί να είναι εντονότερη. Σε αντίθεση με το παρελθόν, οι χρήστες δεν περιορίζονται πλέον σε σύντομα μηνύματα ή κλήσεις, αλλά περνούν ώρες κρατώντας τη συσκευή, βλέποντας βίντεο, πληρώνοντας λογαριασμούς ή περιηγούμενοι στα κοινωνικά δίκτυα.

«Οι φορητές συσκευές ήρθαν για να μείνουν. Αντί να λέμε στους ανθρώπους ότι δεν πρέπει να τις χρησιμοποιούν, χρειάζεται να βρούμε τρόπους ώστε να εντάσσονται με μεγαλύτερη ασφάλεια στη σύγχρονη ζωή», επισημαίνει η Δρ. Maureen O’Shaughnessy από το Hand Center του University of Kentucky HealthCare. Η παρατεταμένη ακινησία του καρπού και του αγκώνα, σε συνδυασμό με τις συνεχείς κινήσεις του αντίχειρα, κουράζει τους τένοντες και τις αρθρώσεις.

Σύμφωνα με την ίδια, αρκετοί αντιλαμβάνονται πόσο τους επιβαρύνει το κινητό όταν μειώνουν προσωρινά τη χρήση του, για παράδειγμα στις διακοπές, και παρατηρούν ότι οι πόνοι υποχωρούν.

Μικρές αλλαγές που μειώνουν την καταπόνηση

Το πρώτο και πιο αποτελεσματικό μέτρο είναι τα συχνά διαλείμματα. Ακόμη και λίγα λεπτά χωρίς κινητό μπορούν να ξεκουράσουν τους μυς και τους τένοντες του χεριού. Η ειδικός προτείνει:

να αλλάζουμε τακτικά στάση,
να κρατάμε το κινητό εναλλάξ και με τα δύο χέρια,
να χρησιμοποιούμε περισσότερο τον δείκτη και λιγότερο τον αντίχειρα,
να ενεργοποιούμε τη φωνητική πληκτρολόγηση,
να μεγαλώνουμε το μέγεθος της γραμματοσειράς,
να χρησιμοποιούμε βάση ή ειδικό δακτύλιο στήριξης στο πίσω μέρος της συσκευής.
Τα αξεσουάρ στήριξης μπορούν να κατανείμουν καλύτερα το βάρος του τηλεφώνου σε ολόκληρη την παλάμη, περιορίζοντας την πίεση σε ένα μόνο σημείο.

Απλές διατάσεις του καρπού και των δαχτύλων μπορούν επίσης να προσφέρουν ανακούφιση μετά από μια ημέρα έντονης χρήσης της οθόνης. Η Δρ. O’Shaughnessy προτείνει ήπιες κάμψεις του καρπού προς τα εμπρός και προς τα πίσω, κυκλικές κινήσεις με τους αντίχειρες και ξεχωριστές κάμψεις κάθε δαχτύλου.

Για ενοχλήσεις στη βάση του αντίχειρα, μπορεί κανείς να ακουμπήσει την παλάμη σε μια επίπεδη επιφάνεια και να απομακρύνει απαλά τον αντίχειρα από τα υπόλοιπα δάχτυλα για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Πότε ο πόνος χρειάζεται έλεγχο

Ο επίμονος πόνος, το μούδιασμα, το μυρμήγκιασμα ή η αδυναμία στο χέρι δεν πρέπει να αγνοούνται. Η συστηματική καταπόνηση μπορεί να επιδεινώσει υπάρχουσα αρθρίτιδα του αντίχειρα ή να συνδεθεί με παθήσεις όπως η τενοντίτιδα De Quervain, το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και ο εκτινασσόμενος αντίχειρας.

Αν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν με ξεκούραση, πάγο και περιορισμό της χρήσης του κινητού, χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση. «Τα χέρια μας δεν είναι σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα όλη την ημέρα», υπογραμμίζει ο Δρ. Eugene Tsai, χειρουργός στο Cedars-Sinai Orthopaedics and Sports Medicine. «Για να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις συσκευές μας, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί με τα χέρια μας».

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

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