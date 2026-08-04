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ΔΙΕΘΝΗ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Καθυστερήσεις πτήσεων λόγω συμφόρησης στον εναέριο χώρο Ελλάδας και Κύπρου

 04.08.2026 - 22:28
Ισραηλινά ΜΜΕ: Καθυστερήσεις πτήσεων λόγω συμφόρησης στον εναέριο χώρο Ελλάδας και Κύπρου

Για πρωτοφανή συμφόρηση στον εναέριο χώρο της Ελλάδας και της Κύπρου, η οποία προκαλεί εκτεταμένες καθυστερήσεις και επηρεάζει άμεσα τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ, προειδοποιεί η ισραηλινή εφημερίδα «Ισραήλ Χαγιόμ».

Σε δημοσίευμά της με τίτλο «Κυκλοφοριακή συμφόρηση στον ουρανό», η εφημερίδα καλεί όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν τις επόμενες ημέρες προς την Ελλάδα ή την Κύπρο να οπλιστούν με υπομονή. Όπως αναφέρει, πέραν της συνηθισμένης αυξημένης θερινής κίνησης στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ο εναέριος χώρος της Ανατολικής Μεσογείου λειτουργεί πλέον στα όρια των δυνατοτήτων του.

Σύμφωνα με στοιχεία του Eurocontrol που επικαλείται η εφημερίδα, τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται αριθμοί-ρεκόρ, με περίπου 37.000 πτήσεις ημερησίως στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Την ίδια ώρα, η εκτροπή μέρους της εναέριας κυκλοφορίας εξαιτίας της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή έχει αυξήσει σημαντικά την πίεση πάνω από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το πρόβλημα έγινε ιδιαίτερα αισθητό την Τρίτη, όταν Ισραηλινοί επιβάτες περίμεναν επί ώρες αεροσκάφος το οποίο δεν είχε ακόμη αναχωρήσει από την Ελλάδα. Έλεγχος στους πίνακες αναχωρήσεων ελληνικών και κυπριακών αεροδρομίων, σημειώνει η εφημερίδα, έδειξε και πάλι γενικευμένες καθυστερήσεις.

Η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία συμφόρησης στην Ευρώπη, επισημαίνει η «Ισραήλ Χαγιόμ», προσθέτοντας ότι τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Αθήνας και της Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν προβλήματα χωρητικότητας και ελλείψεις προσωπικού ενώ η θερινή εκτόξευση της ζήτησης επιβαρύνει περαιτέρω το σύστημα.

Ακόμη και όταν ένα αεροσκάφος είναι έτοιμο να αναχωρήσει, σημειώνει, μπορεί να περιμένει άδεια εισόδου στον εναέριο χώρο ή διαθέσιμο «slot» για απογείωση και προσγείωση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα σε αεροδρόμια όπως της Λάρνακας, της Πάφου, της Ρόδου, της Κρήτης, της Κέρκυρας, της Κω, της Σαντορίνης και της Μυκόνου, μία μικρή καθυστέρηση μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές ανατροπές στο ημερήσιο πρόγραμμα.

Οι επιπτώσεις, καταλήγει, φτάνουν και στο Μπεν Γκουριόν, καθώς η καθυστερημένη άφιξη ενός αεροσκάφους από Ελλάδα ή Κύπρο μεταθέτει και την επόμενη προγραμματισμένη πτήση του προς την περιοχή.

ΚΥΠΕ

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