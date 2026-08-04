Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο 37χρονος πράκτορας, Patrick Steven Yaroch, εντόπισε τα αποθέματα κρυπτονομισμάτων όσο ήταν μέλος της ομάδας ερευνών εθνικής ασφάλειας του FBI, που εστίαζε σε μια «εχθρική χώρα», και «απογοητεύτηκε όταν δεν μπόρεσε να κάνει περισσότερα για να εμποδίσει» τη χρήση των λογαριασμών κρυπτονομισμάτων από ένα ανώνυμο άτομο. Ο Yaroch φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την εσωτερική του πρόσβαση στην υπηρεσία και στη συνέχεια να μετέφερε τα αποθέματα κρυπτονομισμάτων στον προσωπικό του λογαριασμό.

Το FBI συλλέγει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων που φέρεται να χρησιμοποιούνται από εγκληματίες και κρατικούς παράγοντες στη Ρωσία, την Κίνα και σε άλλες χώρες. Ωστόσο, το πότε και πώς θα αναλάβει δράση σχετικά με αυτούς τους λογαριασμούς – δηλαδή αν θα προχωρήσει στην κατάσχεσή τους ή θα τους χρησιμοποιήσει για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών – αποφασίζεται συχνά κατά περίπτωση.

«Τα έκανα θάλασσα»

Ο συγκεκριμένος πράκτορας συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα από τις Αρχές, ενώ το FBI τον απέλυσε. Κατηγορείται για διαπολιτειακή μεταφορά κλεμμένων αγαθών και την παραλαβή κλεμμένων αγαθών. Η ένορκη κατάθεση περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την υπόθεση, οι οποίες, σύμφωνα με το FBI, συγκεντρώθηκαν από συνεντεύξεις με τον Yaroch και έναν πρώην συνάδελφό του από το Τμήμα του FBI στη Βοστώνη, στον οποίο ο 37χρονος πράκτορας είχε ανοιχτεί. «Τα έκανα θάλασσα», παραδέχτηκε ο Yaroch στους πράκτορες του FBI όταν τον ανέκριναν στο σπίτι του τον περασμένο μήνα.

«Μόλις το FBI έλαβε γνώση αυτών των καταγγελιών, αναλάβαμε αμέσως δράση, ξεκινήσαμε έρευνα και τελικά εκτελέσαμε ένταλμα σύλληψης για το εν λόγω άτομο την περασμένη εβδομάδα», τόνισε εκπρόσωπος του FBI. «Απαιτούμε από τους υπαλλήλους μας να τηρούν τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα, και αυτή η συμπεριφορά δεν γίνεται ανεκτή στο FBI. Διεξάγουμε ενδελεχή έρευνα για τα γεγονότα, και καθώς πρόκειται για υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα κάνουμε περαιτέρω σχόλια».

Ρώτησε το ChatGPT τι θα έκανε με τα χρήματα αν έφευγε από τις ΗΠΑ

Ένα μήνα πριν από τη σύλληψή του, ο Yaroch φέρεται να ρώτησε το ChatGPT: «Αν είχες ένα κουβά με χρήματα (περίπου 1 εκατ. δολάρια) και ήθελες να φύγεις από τις ΗΠΑ και να γίνεις κάτοικος ή πολίτης μιας χώρας της ΕΕ, τι θα έκανες;». Το ChatGPT του έδωσε μία απάντηση προσαρμοσμένη στην ηλικία και τον τρόπο ζωής του πράκτορα. «Στα 37 σου, με μια νεαρή οικογένεια, με στόχο να συνταξιοδοτηθείς πιθανώς γύρω στα 40 και με σαφές ενδιαφέρον να δημιουργήσεις τελικά έναν πιο χαλαρό τρόπο ζωής σε αμπελώνα ή αγροτική περιοχή, σε μέρη, όπως το Cilento ή την περιοχή Dão της Πορτογαλίας…».

Protothema.gr



