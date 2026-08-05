Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕπανέρχονται στο καιρικό μενού οι βροχές - Πότε θα τις δούμε
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επανέρχονται στο καιρικό μενού οι βροχές - Πότε θα τις δούμε

 05.08.2026 - 06:48
Επανέρχονται στο καιρικό μενού οι βροχές - Πότε θα τις δούμε

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, αρχικά στα παράλια και σταδιακά κυρίως στα ορεινά και τα δυτικά. Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λιγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ στις παράλιες περιοχές παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα εξασθενίσουν και θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες την Παρασκευή πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον Μάριο: «Έσβησε» στα γενέθλιά του ο 17χρονος - Μαρτυρίες πως πέρασε με κόκκινο - Δείτε φωτογραφία του
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 25χρονου - Πώς συνέβη το μοιραίο
«Χρυσός» ο νέος δασμός - Πόσα μπήκαν στα ταμεία του Τελωνείου από Shein και Temu
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα €2.3 εκατομμύρια
«Έφυγε» νωρίς η Μαρία: Ήταν μόλις 47 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η επιθυμία της οικογένειας
Ιερέας βρήκε νεαρό ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα σε παρεκκλήσι: Η κίνηση με τα 100 ευρώ που άφησε τους πάντες άφωνους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Δύο ονόματα γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου - Δείτε ποια είναι

 05.08.2026 - 06:42
Επόμενο άρθρο

Τζόκερ: Ένας τυχερός γέμισε τις τσέπες του στην Κύπρο - Πού παίχτηκε το δελτίο

 05.08.2026 - 07:02
Ανασχηματισμός με μικρό αποτύπωμα - Ενισχυμένο το ΔΗΚΟ - Δυσαρέσκεια στην ΕΔΕΚ και λεπτές ισορροπίες για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Ανασχηματισμός με μικρό αποτύπωμα - Ενισχυμένο το ΔΗΚΟ - Δυσαρέσκεια στην ΕΔΕΚ και λεπτές ισορροπίες για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη, παρά τις πολυήμερες συζητήσεις, τα σενάρια και τις πληροφορίες που τον συνόδευαν, κινήθηκε τελικά σε πιο περιορισμένη κλίμακα από αυτή που αρκετοί ανέμεναν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανασχηματισμός με μικρό αποτύπωμα - Ενισχυμένο το ΔΗΚΟ - Δυσαρέσκεια στην ΕΔΕΚ και λεπτές ισορροπίες για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Ανασχηματισμός με μικρό αποτύπωμα - Ενισχυμένο το ΔΗΚΟ - Δυσαρέσκεια στην ΕΔΕΚ και λεπτές ισορροπίες για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

  •  05.08.2026 - 06:18
Δύο ζωές χάθηκαν στην άσφαλτο μέσα σε λίγες ώρες - Τραγικός επίλογος για 24χρονο και 17χρονο

Δύο ζωές χάθηκαν στην άσφαλτο μέσα σε λίγες ώρες - Τραγικός επίλογος για 24χρονο και 17χρονο

  •  05.08.2026 - 06:23
Θρήνος στη Λεμεσό: «Έσβησε» 34χρονος Ισραηλινός ενώ κολυμπούσε με την οικογένειά του

Θρήνος στη Λεμεσό: «Έσβησε» 34χρονος Ισραηλινός ενώ κολυμπούσε με την οικογένειά του

  •  05.08.2026 - 07:14
Οι επιχειρήσεις των 90 ημερών: Το μεγάλο στοίχημα που κρίνει ολόκληρη τη χρονιά

Οι επιχειρήσεις των 90 ημερών: Το μεγάλο στοίχημα που κρίνει ολόκληρη τη χρονιά

  •  05.08.2026 - 06:20
Τους... τσάκωσαν στον δρόμο - «Έμπλεξαν» με όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή τους δύο πρόσωπα

Τους... τσάκωσαν στον δρόμο - «Έμπλεξαν» με όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή τους δύο πρόσωπα

  •  05.08.2026 - 06:37
Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν; «Προσχέδια ανταλλάσσονται συνεχώς»

Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν; «Προσχέδια ανταλλάσσονται συνεχώς»

  •  05.08.2026 - 06:31
Επανέρχονται στο καιρικό μενού οι βροχές - Πότε θα τις δούμε

Επανέρχονται στο καιρικό μενού οι βροχές - Πότε θα τις δούμε

  •  05.08.2026 - 06:48
Εορτολόγιο: Δύο ονόματα γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου - Δείτε ποια είναι

Εορτολόγιο: Δύο ονόματα γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου - Δείτε ποια είναι

  •  05.08.2026 - 06:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα