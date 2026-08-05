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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΔΕΚ για ανασχηματισμό: «Σεβόμαστε την απόφαση του Προέδρου, αλλά διαφωνούμε με την απουσία μας από την κυβέρνηση»

 05.08.2026 - 13:22
ΕΔΕΚ για ανασχηματισμό: «Σεβόμαστε την απόφαση του Προέδρου, αλλά διαφωνούμε με την απουσία μας από την κυβέρνηση»

Η ΕΔΕΚ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι δεν εκπροσωπείται στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η απουσία της από τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης δεν την ικανοποιεί.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα επισημαίνει ότι είχε καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση του προεκλογικού προγράμματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και σημαντική συμμετοχή στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, εκφράζοντας την άποψη ότι η συνεισφορά του θα έπρεπε να συνεχιστεί.

Παράλληλα, η ΕΔΕΚ αναγνωρίζει ότι ο διορισμός των Υπουργών αποτελεί αποκλειστικό συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως σέβεται την απόφασή του.

Το κόμμα εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα μέλη της κυβέρνησης και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να καταθέτει προτάσεις και εισηγήσεις προς όφελος της κοινωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Ηλία Μυριάνθους, στον οποίο η ΕΔΕΚ εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα ως Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων.

Τέλος, η ΕΔΕΚ ευχαριστεί τους Υπουργούς που αποχωρούν από την κυβέρνηση για την προσφορά τους, με ιδιαίτερη αναφορά στη Μαρία Παναγιώτου, την οποία ευχαριστεί για τη θητεία της σε ένα υπουργείο νευραλγικής σημασίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Η απουσία της ΕΔΕΚ από το νέο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν μας ικανοποιεί.
Η ΕΔΕΚ είχε καθοριστική συμμετοχή στη σύνταξη του προεκλογικού προγράμματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, σημαντική εμπλοκή στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και θα έπρεπε να συνεχίσει η συμβολή της.
Παρά ταύτα, είναι απόλυτο συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ο διορισμός Υπουργών και το σεβόμαστε.
Ευχόμαστε στα νέα μέλη της κυβέρνησης κάθε επιτυχία και διαβεβαιώνουμε ότι η ΕΔΕΚ, θα συνεχίσει να καταθέτει προτάσεις προς όφελος της κοινωνίας.
Ιδιαίτερα ευχόμαστε καλή επιτυχία στον συναγωνιστή Ηλία Μυριάνθους που διορίστηκε Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων.
Ευχαριστούμε τους Υπουργούς που αποχωρούν για την προσπάθεια τους και ιδιαιτέρως ευχαριστούμε την Μαρία Παναγιώτου για τη θητεία της σε ένα νευραλγικής σημασίας Υπουργείο». 

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