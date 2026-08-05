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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιδού οι μισθοί των νέων μελών της Κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό - Οι καθαρές απολαβές ανά θέση

 05.08.2026 - 11:11
Ιδού οι μισθοί των νέων μελών της Κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό - Οι καθαρές απολαβές ανά θέση

Μετά τον ανασχηματισμό που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στις 4 Αυγούστου, το ενδιαφέρον στρέφεται, μεταξύ άλλων, και στις μηνιαίες απολαβές των νέων προσώπων που εντάχθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα.

Τα στοιχεία για τους μισθούς προέρχονται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και έχουν επικαιροποιηθεί την 1η Ιουλίου 2026. Σύμφωνα με τις σχετικές διευκρινίσεις, οι ετήσιες απολαβές υπολογίζονται με βάση τον μισθό του Ιουλίου 2026, ενώ η φορολογία προκύπτει βάσει των συγκεκριμένων εισοδημάτων και των θεσμοθετημένων αποκοπών. Δεν υπολογίζονται τυχόν άλλα εισοδήματα, φορολογικές απαλλαγές ή εκπτώσεις.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία, οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί λαμβάνουν καθαρές μηνιαίες απολαβές ύψους 6.080 ευρώ, ενώ ο καθαρός ετήσιος μισθός τους ανέρχεται στις 78.004 ευρώ.

Οι δύο νέοι Επίτροποι που εντάσσονται στο κυβερνητικό σχήμα θα λαμβάνουν καθαρές μηνιαίες απολαβές 5.386 ευρώ, με τον καθαρό ετήσιο μισθό να διαμορφώνεται στις 70.554 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι καθαρές μηνιαίες απολαβές ανέρχονται σε 3.267 ευρώ, ενώ ο καθαρός ετήσιος μισθός φτάνει τις 42.614 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο κυβερνητικό σχήμα συμμετέχουν η Ευανθία Τσολάκη ως Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Χρίστος Σενέκης ως Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η Τίνα Παύλου ως Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, η Κλέα Παπαέλληνα ως Υφυπουργός Πολιτισμού, ο Ηλίας Μυριάνθους ως Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, η Ειρήνη Πογιατζή ως Επίτροπος του Πολίτη και ο Παναγιώτης Παλατές ως Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

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