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ΔΙΕΘΝΗ

Σοκαριστική δολοφονία στο Μεξικό: Σκότωσαν influencer ενώ έκανε live έξω από εστιατόριο, δείτε βίντεο

 05.08.2026 - 12:32
Σοκαριστική δολοφονία στο Μεξικό: Σκότωσαν influencer ενώ έκανε live έξω από εστιατόριο, δείτε βίντεο

Νεκρός από τα πυρά αγνώστων ενώ έκανε live με φίλους του έξω από εστιατόριο στην πόλη Κουλιακάν στο βορειοδυτικό Μεξικό έπεσε ο influencer Σέσαρ Γκαστέλουμ.

Ο Γκαστέλουμ, ο οποίος είχε σχεδόν 600.000 ακολούθους στο TikTok και ήταν γνωστός για τα χιουμοριστικά βίντεό του, βρισκόταν έξω από εστιατόριο fast food όταν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, φορώντας κράνη, πλησίασαν τον ίδιο και την παρέα του.

Στο βίντεο φαίνεται ο οδηγός της μοτοσικλέτας να βγάζει όπλο και να πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής τον Γκαστέλουμ.

Η δολοφονία σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Κουλιακάν, η πρωτεύουσα της πολιτείας Σιναλόα, συνεχίζει να μαστίζεται από τη βία, καθώς αντίπαλες εγκληματικές οργανώσεις συγκρούονται για τον έλεγχο της περιοχής.

Στην ίδια περιοχή είχε δολοφονηθεί ενώ έκανε live στο TikTok και η influencer και Βαλέρια Μάρκες, τον Μάιο του 2025, κατ' εντολή ενός αρχηγού καρτέλ επειδή είχε χωρίσει τον γιο του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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