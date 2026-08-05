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ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στην Τουρκία: Καβγάς στα social media κατέληξε σε δολοφονία - Νεκρός 19χρονος

 05.08.2026 - 09:54
Σοκ στην Τουρκία: Καβγάς στα social media κατέληξε σε δολοφονία - Νεκρός 19χρονος

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία ο θανάσιμος τραυματισμός του 19χρονου Αλί Ανζό μετά από συνάντηση ομάδων νεαρών σε πάρκο για να υπάρξει «συμφιλίωση» μετά από καβγά που ξεκίνησε από τα social media.

Η φονική συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης,

Σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας φαίνονται οι νεαροί να συγκεντρώνονται στο πάρκο όταν ξαφνικά επικρατεί αναστάτωση με κάποιους να έρχονται στα χέρια και άλλους να τρέχουν, όταν ξαφνικά ο 19χρονος φαίνεται να πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος.

Σύμφωνα με συγγενείς του νεαρού Αλί, ο 19χρονος είχε δεχθεί μαχαιριά στην καρδιά, με τον πατέρα του να φτάνει στο σημείο 10 λεπτά μετά τη συμπλοκή. Όπως, όμως είπε ο ίδιος, «ο γιος μου πέθανε αμέσως. Πήγαμε στο νοσοκομείο, αλλά δεν υπήρχε πλέον τίποτα να γίνει».

Εκτός από τον 19χρονο, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής για την οποία έχουν γίνει 8 συλλήψεις, τραυματίστηκε και άλλος ένας νέος, ο Αλί Χιλάλ, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Περιγράφοντας τι προηγήθηκε και τι συνέβη, ο ξάδερφος του 19χρονου που έχασε τη ζωή του είπε «τα παιδιά είχαν αρχικά διαφωνήσει για κάτι στο Instagram. Στη συνέχεια του είπαν να συναντηθούν για να τα βρουν. Του είπαν "έλα εδώ" κι εκείνος πήγε, πιστεύοντας ότι θα μιλούσαν. Καθόταν με τους φίλους του και έφυγε για να τους συναντήσει.

Ένας φίλος του είπε ότι θα τον ακολουθήσει. Νομίζω πως και οι δύο λέγονταν Αλί. Μόλις έφτασαν, τους επιτέθηκαν χωρίς να πουν κουβέντα. Ο ένας νοσηλεύεται στην εντατική με σοβαρά τραύματα και ο άλλος πέθανε. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο πέρα από δικαιοσύνη».

Πηγή: protothema.gr

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