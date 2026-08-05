Απέκλεισαν την είσοδο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με φορτηγά οι Κτηνοτρόφοι - Ζητούν καταβολή των αποζημιώσεων

Ομάδα κτηνοτρόφων συγκεντρώθηκε έξω από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αποκλείοντας την είσοδο και απαιτώντας την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων. Πρόκειται για μικρό αριθμό διαμαρτυρόμενων, με την κινητοποίηση να είχε προγραμματιστεί, χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, στο εξής δεν προτίθενται να προαναγγέλλουν τις κινητοποιήσεις τους, αλλά θα προχωρούν απευθείας σε αυτές. Η απόφαση αυτή, όπως υποστηρίζουν, λήφθηκε μετά τα όσα εκτυλίχθηκαν στην προηγούμενη διαμαρτυρία τους, τον περασμένο Μάιο, όταν αρχικά δεν τους επετράπη να μεταβούν από το ΓΣΠ στο Προεδρικό Μέγαρο. Ακολούθησαν διαβουλεύσεις με τις Αρχές και τελικά συμφωνήθηκε η ασφαλής μετάβασή τους στον χώρο, όπου πραγματοποίησαν την εκδήλωση διαμαρτυρίας.

Μέχρι στιγμής, οι διαμαρτυρόμενοι δεν έχουν διευκρινίσει για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν έξω από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ούτε αν πρόκειται για προειδοποιητική κινητοποίηση ή αν σκοπεύουν να συνεχίσουν την αποχή τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.