VIDEO - Σάλος με ηθοποιό: Την συνέλαβαν επειδή φοράει στον λαιμό της δονητή - «Τον έχω πάντα πρόχειρο»

Η ηθοποιός είχε εμφανίσει στην εκπομπή ένα κόσμημα που φορούσε στον λαιμό της και αποκάλυψε ότι πρόκειται για δονητή, προσθέτοντας ότι της αρέσει να τον έχει «πάντα πρόχειρο».

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Άσκηση δίωξης και αίτημα για μπλοκάρισμα του βίντεο

Μετά τη δημοσιοποίηση του επεισοδίου, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της βάσει του άρθρου του τουρκικού Ποινικού Κώδικα περί «προσβολής της δημοσίας αιδούς».

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν να αποκλειστεί η πρόσβαση στο συγκεκριμένο επεισόδιο του podcast εντός της Τουρκίας, κρίνοντας ότι το περιεχόμενό του παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και της καλλιτεχνικής έκφρασης στην Τουρκία.

protothema.gr