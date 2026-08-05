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VIDEO - Σάλος με ηθοποιό: Την συνέλαβαν επειδή φοράει στον λαιμό της δονητή - «Τον έχω πάντα πρόχειρο»

 05.08.2026 - 10:14
VIDEO - Σάλος με ηθοποιό: Την συνέλαβαν επειδή φοράει στον λαιμό της δονητή - «Τον έχω πάντα πρόχειρο»

Στο στόχαστρο των τουρκικών Aρχών βρέθηκε η 54χρονη ηθοποιός Μπενού Γκερεντέ, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία της «προσβολής της δημοσίας αιδούς», έπειτα από δηλώσεις της σε διαδικτυακό podcast.

Η ηθοποιός είχε εμφανίσει στην εκπομπή ένα κόσμημα που φορούσε στον λαιμό της και αποκάλυψε ότι πρόκειται για δονητή, προσθέτοντας ότι της αρέσει να τον έχει «πάντα πρόχειρο».

Δείτε το βίντεο

 

Άσκηση δίωξης και αίτημα για μπλοκάρισμα του βίντεο

Μετά τη δημοσιοποίηση του επεισοδίου, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της βάσει του άρθρου του τουρκικού Ποινικού Κώδικα περί «προσβολής της δημοσίας αιδούς».

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν να αποκλειστεί η πρόσβαση στο συγκεκριμένο επεισόδιο του podcast εντός της Τουρκίας, κρίνοντας ότι το περιεχόμενό του παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και της καλλιτεχνικής έκφρασης στην Τουρκία.

protothema.gr

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