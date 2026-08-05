Βλέπει συντεχνίες ο Φυτιρής: Θέλουν να βάλουν φρένο στην κατάχρηση αδειών ασθενείας στο Δημόσιο

Από την πλευρά τους, οι συντεχνίες εξέφρασαν στο ΚΥΠΕ την ετοιμότητά τους να προσέλθουν στον διάλογο, τονίζοντας την ανάγκη εστίασης στις μεμονωμένες περιπτώσεις καταχρήσεων του δικαιώματος της άδειας ασθενείας.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι εντός Σεπτεμβρίου θα υπάρξει συνάντηση με τις συντεχνίες για το ζήτημα, αφού πρώτα υπάρξει κατάληξη των συζητήσεων με τα άλλα ενδιαφερόμενα Υπουργεία για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης.

«Εννοείται ότι θα συζητήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι σε συνάντηση της Οργάνωσης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Κλάδο Δεσμοφυλάκων της ΠΑΣΥΔΥ για θέματα των φυλακών, στις 30 Ιουλίου, αναφέρθηκε και το θέμα των αδειών ασθενείας, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να ξεκαθαρίζει ότι εστιάζει στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν καταχρήσεις, διευκρινίζοντας ότι δεν εξετάζει οριζόντιες αποκοπές στο θέμα των αδειών ασθενείας.

«Από πλευράς μας ως ΠΑΣΥΔΥ έχουμε διαβεβαιώσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης ότι είμαστε δίπλα του σε αυτή την προσπάθεια. Επομένως, μέλημά μας ως ΠΑΣΥΔΥ είναι να μην επηρεαστούν δικαιώματα που αφορούν χρόνιους ασθενείς που χρειάζονται την άδεια ασθενείας, αλλά να εστιάσουν σε εκείνες τις μεμονωμένες περιπτώσεις όπου υπάρχουν καταχρήσεις», υπογράμμισε.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι η Ολομέλεια της Κεντρικής Γραμματείας της ΠΑΣΥΔΥ θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την καλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΗΟ-ΣΕΚ, Ανδρέας Ηλία, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η ΟΗΟ-ΣΕΚ και η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ αποτάθηκαν από κοινού με επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας, Δικαιοσύνης και Υγείας, ώστε να υπάρξει συζήτηση και συνεννόηση για το θέμα.

Στην επιστολή τους, η οποία εστάλη στις 20 Ιουλίου, οι δύο συντεχνίες αναφέρουν – μεταξύ άλλων – ότι «οι όποιες σκέψεις ή/και αλλαγές τελικά προωθηθούν δεν μπορούν να περιορίζουν την άδεια ασθενείας από όσους πραγματικά την έχουν ανάγκη», επισημαίνοντας πως «χρειάζεται να αρχίσει διάλογος για καθορισμό πλαισίου και διεργασιών που θα διασφαλίζει περαιτέρω την παραχώρηση αδειών ασθενείας σε όσους πραγματικά την έχουν ανάγκη».

Στις 22 Ιουλίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως απάντησε γραπτώς στην κοινή επιστολή των ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, αναφέροντας ότι «επεξεργάζεται επί του παρόντος τις σχετικές προτάσεις στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη διαδικασίας». Επιπλέον σημείωσε ότι με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της πρότασης του Υπουργείου, οι δύο συντεχνίες «θα προσκληθούν σε συνάντηση για ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση επί του θέματος».

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, Νίκος Γρηγορίου, ανέφερε ότι «εμείς ζητήσαμε τον διάλογο και περιμένουμε να καλεστούμε για να καταθέσουμε τις απόψεις μας».

«Όταν και εφόσον καλεστούμε, θα είμαστε παραγωγικοί, προσπαθώντας αφενός να εξυπηρετήσουμε το μείζον, που είναι αυτοί οι εργαζόμενοι που έχουν ανάγκη την άδεια ασθενείας να μπορούν να τη χρησιμοποιούν, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν υπηρεσίες υγείας και να επανέλθουν στη δουλειά τους δριμύτεροι», είπε, τονίζοντας ότι «αυτό είναι μία κατάκτηση μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις».

«Από την άλλη, εάν μας υποδειχθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις ασυδοσίας, οι οποίες - απ’ ό,τι ξέρουμε - είναι η καταπληκτική μειοψηφία, τότε είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε ζητήματα και διαδικασίες, χωρίς όμως να επιδρούν πάνω στο μείζον, (δηλαδή) ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα στον εργαζόμενο να πάει να βρει την υγεία του», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ