Πληροφορίες για πρόβλημα στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις - Αναφορές για εξαφανισμένα στοιχεία και email για οφειλές που πληρώθηκαν

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, από το ηλεκτρονικό σύστημα φέρεται να έχουν εξαφανιστεί στοιχεία που είχαν καταχωρηθεί από τους χρήστες, όπως για παράδειγμα οι αριθμοί IBAN.

Την ίδια ώρα, εργοδότες υποστηρίζουν ότι έχουν λάβει ηλεκτρονικά μηνύματα (email) από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ειδοποιήσεις για υποτιθέμενες οφειλές, παρά το γεγονός ότι, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, έχουν ήδη προχωρήσει στις σχετικές πληρωμές.

Το ThemaOnline επιχείρησε να επικοινωνήσει με το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκειμένου να επιβεβαιώσει κατά πόσο οι συγκεκριμένες αναφορές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αν πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα του συστήματος. Μέχρι την ώρα δημοσίευσης του άρθρου, δεν κατέστη δυνατή η λήψη επίσημης απάντησης ή ενημέρωσης.

Το ThemaOnline παρακολουθεί το θέμα και θα επανέλθει με νεότερες πληροφορίες μόλις υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τις αρμόδιες αρχές.