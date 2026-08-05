Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί στο Ιράν από τον Μάρτιο

«Ανησυχώ από την αύξηση στις εκτελέσεις και τις θανατικές καταδίκες που εκδόθηκαν στο Ιράν από τον Μάρτιο, και για το ότι η θανατική ποινή συνεχίζει να χρησιμοποιείται για να ενσταλάξει τον φόβο μεταξύ του πληθυσμού και να καταπνίξει τις αντιδράσεις», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωση. Οι ιρανικές αρχές σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους στη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο, τη χειρότερη εγχώρια αναταραχή στο Ιράν εδώ και δεκαετίες.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνουν ότι η κυβέρνηση συνέχισε τα μέτρα καταστολής αντιπάλων της στη διάρκεια του πολέμου –που πυροδοτήθηκε από τα Αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν στο τέλος Φεβρουαρίου. Ο Τουρκ δήλωσε ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο εκτελέσεων για παρόμοιες κατηγορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, ενώ οι εκτελέσεις για αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά επίσης συνεχίζονται με «ανησυχητικό ρυθμό».