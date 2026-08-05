Προειδοποίηση για 24ωρη παγκύπρια απεργία από 12.000 ωρομίσθιους – Τι ζητούν

Το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό που εκπροσωπούν οι τρεις συντεχνίες ανέρχεται σε 7.500 άτομα, το ωρομίσθιο προσωπικό του ΟΚΥΠΥ περίπου σε 1.700 και το προσωπικό των Σχολικών Εφορειών είναι πέραν των 3.000 ατόμων.

Σε δηλώσεις μετά την κοινή συνεδρία στο κτίριο της ΣΕΚ στη Λευκωσία των Γενικών Συμβουλίων των τριών συνδικαλιστικών οργανώσεων με σκοπό την αξιολόγηση της κυβερνητικής πρότασης για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του ωρομίσθιου προσωπικού, ο ΓΓ της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου, είπε ότι οι εργαζόμενοι έχουν απορρίψει την πρόταση, η οποία στάλθηκε στις 21 Ιουλίου που προνοεί μηδέν αυξήσεις για την τριετία, 2025, 2026, 2027 και πρόσθεσε πως «θα δοθεί χρόνος μέχρι τις 17 του Σεπτέμβρη να έχουμε μία πρόταση η οποία να μπορεί να καταλήξουμε σε συμφωνία».

«Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από μέρους μας ή από τους εργαζομένους που εκπροσωπούμε μηδέν αύξηση για την τριετία 2025, 2026 και 2027, τη στιγμή που η οικονομία του τόπου έχει πολύ καλούς και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης», υπογράμμισε.

Ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι αποφάσισαν να δώσουν ένα χρονικό περιθώριο στην εξ’ Υπουργών Επιτροπή, η οποία με βάση τους κανονισμούς της Μικτής Εργατικής Επιτροπής, όπως είπε, «θα πρέπει να συνέλθει για να αξιολογήσει την όλη εγκατάσταση και να δώσει μία δεύτερη πρόταση για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης».

Ανέφερε επίσης ότι πρόσφατα έχουν ανακοινωθεί 567 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό πλεόνασμα για το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ τον προηγούμενο χρόνο είχαμε 3,8% ρυθμό ανάπτυξης της χώρας.

«Δεν μπορεί το ωρομίσθιο προσωπικό και το υπόλοιπο προσωπικό που επηρεάζεται από τη συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση να μην πάρει αυξήσεις τη στιγμή που το κόστος ζωής έχει ανέβει κατακόρυφα», πρόσθεσε.

Ο κ. Κωνσταντίνου είπε ακόμη ότι τα τελευταία 17 χρόνια η αύξηση που είχε πάρει αυτό το προσωπικό ήταν μόνο 1,5% τον Οκτώβριο του 202, ενώ είχε υποστεί μειώσεις στους μισθούς και στα αρχικά των κλιμάκων από το 2012 μέχρι το 2023 που επανήλθαν σταδιακά οι μισθοί.

Πρόσθεσε πως «αν ληφθούν υπόψιν όλα τα οικονομικά δεδομένα, τα αιτήματά μας είναι πλήρως δικαιολογημένα και θα βοηθήσουν τους εργαζομένους που εκπροσωπούμε να επιβιώνουν αξιοπρεπώς».

Είπε ακόμη πως στόχος τους δεν είναι «να προχωρούμε σε μέτρα και να ταλαιπωρούμε κόσμο, ούτε τους πολίτες, ούτε τους ίδιους τους εργαζομένους».

Επιπλέον, ο ΓΓ της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ είπε ότι «ο στόχος είναι να έχουμε αυξήσεις οι οποίες θα επιτρέπουν στον κάθε εργαζόμενο στον τόπο μας να επιβιώνει αξιοπρεπώς» και πρόσθεσε πως «η ευθύνη είναι στην Κυβέρνηση να υποβάλει μία πρόταση, η οποία να μπορεί να είναι αποδεχτή και να βελτιώνει τους μισθούς».

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, στις 17 Σεπτεμβρίου το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό θα προχωρήσει σε 24ωρη απεργία, αρχικά, σε όλους τους τομείς όπου απασχολείται».

Ανέφερε ότι το ίδιο θα πράξει και το προσωπικό των Σχολικών Εφορειών και πρόσθεσε πως «δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν πάρα πολλές υπηρεσίες του κράτους και των δημόσιων νοσηλευτηρίων, αλλά και των σχολείων».

«Η απεργία θα είναι καθολική και θα μπορέσει ο κάθε πολίτης τούτου του τόπου να αντιληφθεί το πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο κάθε εργαζόμενος σε αυτούς τομείς», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «χωρίς αυτό το προσωπικό δεν θα μπορεί να λειτουργήσει τίποτε από αυτές τις υπηρεσίες στις οποίες απασχολούνται αυτοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν τους πιο χαμηλούς μισθούς στο Δημόσιο και όχι μόνο».

Σημείωσε ότι οι πρώτες 3 κλίμακες του ωρομίσθιου προσωπικού (Ε1, Ε2 και Ε3) είναι όλες στον κατώτατο μισθό και «άρα δεν υπάρχει χαμηλότερος μισθός στον τόπο μας σήμερα από αυτόν που παίρνει το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό».

«Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε είναι ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι όλοι, τόσο στην Κυβέρνηση, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, να έχουν αξιοπρεπείς μισθούς», ανέφερε και πρόσθεσε ότι αγωνίζονται για να δείξουν «το καλό παράδειγμα, να δείξουμε ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι για να διεκδικούμε και να έχουμε ένα επίπεδο ζωής που να μας επιτρέπει να επιβιώνουμε αξιοπρεπώς και να καλύπτουμε τις καθημερινές ανάγκες».

Ανέφερε ότι υπάρχει μεταξύ άλλων εξειδικευμένο προσωπικό, γραμματειακό προσωπικό, τεχνίτες υψηλής τεχνολογίας, δασοπυροσβέστες, ναυαγοσώστες, προσωπικό που απασχολείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ως εργάτες πυρόσβεσης, επόπτες για την τήρηση της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια, προσωπικό το οποίο συντηρεί οπλικά συστήματα της Εθνικής Φρουράς υψηλής τεχνολογίας και προσωπικό που είναι στα νοσοκομεία.

Ο ΓΓ της ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, Ανδρέας Αντωνίου, είπε ότι «οι εργαζόμενοι συλλογικά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, αφού αξιολόγησαν την πρόταση της Κυβέρνησης την έχουν απορρίψει διότι δεν είναι ικανοποιητική, δεν πλησιάζει σε καμιά περίπτωση τις ανάγκες των εργαζομένων και δεν απαντά στα σοβαρά ζητήματα που έχουν σήμερα οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο».

Ανέφερε ότι η πρόταση της Κυβέρνησης «αγνοεί, μεταξύ άλλων, ότι το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό λαμβάνει μισθούς οι οποίοι δεν επαρκούν ούτε για τα στοιχειώδη, αγνοεί ότι οι μισθοί πρόσληψης τούτου του προσωπικού είναι αναξιοπρεπείς και δεν δίδει, σε καμιά περίπτωση με την πρότασή της, μια προοπτική αξιοπρέπειας και επάρκειας στους μισθούς αυτών των εργαζομένων».

Ο κ. Αντωνίου είπε ακόμη ότι υπάρχουν μισθοί ύψους €867 στην πρόσληψη τούτων των ανθρώπων, εργαζόμενοι με 10ετή υπηρεσία λαμβάνουν €1.170 καθαρά, αλλά και εργαζόμενοι οι οποίοι υπερασπίζονται ανθρώπινες ζωές θέτοντας τη δική τους σε κίνδυνο, λαμβάνουν στην πρόσληψή τους €1.183.

«Είναι μισθοί για μας απαράδεκτοι, αναξιοπρεπείς», ανέφερε, και πρόσθεσε πως αυτοί οι μισθοί είτε με πρόταση από την Κυβέρνηση θα διορθωθούν είτε με τους αγώνες των εργαζομένων», πρόσθεσε.

Ο ΓΓ της ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ είπε ότι οι εργαζόμενοι σήμερα έχουν αποφασίσει να κατέλθουν σε 24ωρη πανκύπρια απεργία στις 17 του Σεπτέμβρη, «συμπεριλαμβανομένων αυτή την φορά και των εργαζομένων στις Σχολικές Εφορείες, δίδοντας το μήνυμα ότι δεν πάει άλλο να λαμβάνουν τέτοιους μισούς, αλλά και ότι δεν βολεύονται με ψίχουλα που τους δίδει η κυβέρνηση σήμερα».

Ο ΓΓ της ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, Σταύρος Ανδρέου, είπε ότι τα Γενικά Συμβούλια των τριών συντεχνιών «μελέτησαν σήμερα την πρόταση της Κυβέρνησης και αποφάσισαν όπως την απορρίψουν, διότι δεν ανταποκρίνεται στα βασικά και ουσιαστικά αιτήματα του προσωπικού που είναι η παραχώρηση γενικών αυξήσεων».

«Οι μέχρι σήμερα αυξήσεις που δόθηκαν για τη συγκεκριμένη ομάδα προσωπικού καθόλου δεν ανταποκρίνονται στις υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφει η οικονομία τα τελευταία χρόνια», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ομάδα προσωπικού από το 2009 έχει πάρει γενική αύξηση μόλις 1,5% και «ούτε καν έχει πάρει το ελάχιστο ποσό αύξησης, όπως έχουν πάρει οι υπόλοιποι εργαζόμενοι».

«Αποτελεί μία κατηγορία προσωπικού, η οποία είναι απαραίτητη στην καθημερινή διεκπεραίωση πολύ ουσιαστικών εργασιών και λαμβάνει μισθούς οι οποίοι δεν είναι καθόλου αξιοπρεπείς» και δεν μπορούν με αυτούς τους μισθούς να ζήσουν, πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρέου είπε υπάρχουν εργαζόμενοι, ειδικά στην αρχικές κλίμακες, που λαμβάνουν μισθούς που δεν ξεπερνούν τα €1.000 και πρόσθεσε πως αυτοί οι μισθοί δεν είναι ικανοί για να μπορέσει μια οικογένεια να ζήσει όπως πρέπει».

«Θέλουμε μία δίκαιη μεταχείριση από πλευράς της Κυβέρνησης, όπως την περίοδο κατά την οποία η χώρα βρισκόταν σε κρίση και σε μνημόνια και αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνον έπαιρναν μηδενικές αυξήσεις, αλλά για κάποιους είχε μειωθεί και ο χρόνος εργασίας, όπως ήταν το έκτακτο εποχικό προσωπικό» και «είχαν μειωθεί κλιμακωτά οι μισθοί τους», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι η χώρα σήμερα καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και «απαιτούμε να δοθεί και η ανάλογη μισθολογική αύξηση».

Είπε ακόμη ότι η Κυβέρνηση αρνήθηκε «να μας δώσει μία πρόταση η οποία θα μπορούσε να ικανοποιήσει την πλευρά μας, με αποτέλεσμα σήμερα τα συμβούλια των τριών συντεχνιών να αποφασίσουν να κατέλθουν στις 17 του Σεπτέμβρη σε 24ωρη απεργία, με τη συμμετοχή του προσωπικού των Σχολικών Εφορειών.