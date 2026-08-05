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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κλιμακώνεται η ένταση: Συλλήψεις κτηνοτρόφων μετά τις διαμαρτυρίες – Απέκλεισαν και το Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λάρνακας

 05.08.2026 - 15:10
Κλιμακώνεται η ένταση: Συλλήψεις κτηνοτρόφων μετά τις διαμαρτυρίες – Απέκλεισαν και το Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λάρνακας

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τη μη καταβολή των αποζημιώσεων που διεκδικούν. Μετά τον αποκλεισμό των γραφείων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη Λευκωσία, προχώρησαν σε νέα κινητοποίηση, αποκλείοντας αυτή τη φορά το Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λάρνακας, την ώρα που η υπόθεση λαμβάνει και αστυνομικές διαστάσεις.

Σύμφωνα με όσα μεταδώθηκαν στην εκπομπή «Alpha Καλοκαίρι», πρόκειται για διαφορετική ομάδα κτηνοτρόφων από εκείνη που απέκλεισε νωρίτερα τις εισόδους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη Λευκωσία. Η νέα κινητοποίηση αποτελεί δεύτερη μορφή αντίδρασης, καθώς, όπως υποστηρίζουν οι διαμαρτυρόμενοι, δεν υπήρξε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα από την πρώτη τους διαμαρτυρία.

Υπενθυμίζεται ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία για τον αποκλεισμό της εισόδου των κεντρικών τους γραφείων στη Λευκωσία.

Μετά την καταγγελία, σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, τέσσερις κτηνοτρόφοι μεταφέρθηκαν με περιπολικό στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για να δώσουν κατάθεση, ενώ δεν αποκλείεται να κατηγορηθούν γραπτώς.

Νωρίτερα, οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι είχαν ξεκαθαρίσει ότι θα παραμείνουν έξω από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό των εισόδων μέχρι να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη στο ζήτημα των αποζημιώσεων.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων» επιχείρησε να επικοινωνήσει με αρμόδιους του Υπουργείου Γεωργίας, χωρίς αποτέλεσμα. Ακολούθως, τριμελής αντιπροσωπεία μετέβη στο Υπουργείο, επιδιώκοντας συνάντηση με την πολιτική ηγεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η αντιπροσωπεία αποχώρησε, καθώς δεν υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση.

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν την άμεση καταβολή των οφειλόμενων αποζημιώσεων. Πρόκειται για κτηνοτρόφους που μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει τα ποσά που δικαιούνται, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ο αριθμός των ζώων που θανατώθηκαν δεν ταυτίζεται με τον αριθμό των ζώων που ήταν καταχωρημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Όπως υποστηρίζουν, είχε δοθεί δέσμευση και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι όλοι οι παραγωγοί θα αποζημιώνονταν για τα ζώα που θανατώθηκαν, ενώ στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις θα επιβάλλονταν διοικητικά πρόστιμα και όχι αποκλεισμός από τις αποζημιώσεις.

Το θέμα είχε τεθεί και στις προηγούμενες συναντήσεις των κτηνοτροφικών οργανώσεων με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα ζητηθεί γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία. Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, η γνωμάτευση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκάλεσε η κρίση με τον αφθώδη πυρετό, μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση από τη νομοθεσία, ώστε να καταβληθούν οι αποζημιώσεις.

Παρά ταύτα, εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις από πλευράς Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, οι οποίες αναμένουν την επιστροφή του διευθυντή τους, ο οποίος απουσιάζει με άδεια ασθενείας, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη διαχείριση του ζητήματος.

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