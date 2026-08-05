Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΘρήνος στη Λακωνία για την 29χρονη Ελένη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Λακωνία για την 29χρονη Ελένη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο

 05.08.2026 - 14:53
Θρήνος στη Λακωνία για την 29χρονη Ελένη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Λακωνία, καθώς η 29χρονη Ελένη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο, λίγες μόλις ημέρες πριν πραγματοποιήσει τα όνειρά της για μια νέα αρχή στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή.

Η νεαρή σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμαζόταν να μετακομίσει στην Αρεόπολη, όπου είχε προγραμματίσει να εργαστεί ως βρεφονηπιοκόμος, γεμάτη ελπίδα και σχέδια για το μέλλον.

Αντί όμως να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, η μοίρα της επιφύλασσε ένα τραγικό τέλος, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα της Τρίτης 4 Αυγούστου, στον δρόμο Απιδιάς – Αγίου Δημητρίου, στο ύψος της γέφυρας Απιδιάς.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 29χρονη εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο και στη συνέχεια ανετράπη.

Θρήνος στη Λακωνία για την 29χρονη Ελένη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο
 
Θρήνος στη Λακωνία για την 29χρονη Ελένη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο


Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Μολάων. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς τα τραύματά της ήταν ιδιαίτερα σοβαρά.

Η Ελένη ήταν μόνη της στο αυτοκίνητο, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης, στο δυστύχημα δεν ενεπλάκη άλλο όχημα. Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση από την Αστυνομία.

Θρήνος στη Λακωνία για την 29χρονη Ελένη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο


Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς όσοι τη γνώριζαν κάνουν λόγο για μια κοπέλα με όνειρα που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει μια νέα διαδρομή στη ζωή της.

Σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς την οικογένειά της, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απιδέας ανακοίνωσε την αναβολή των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της 5ης και 6ης Αυγούστου.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος στη Λεμεσό: «Έσβησε» 34χρονος Ισραηλινός ενώ κολυμπούσε με την οικογένειά του
Τζόκερ: Ένας τυχερός γέμισε τις τσέπες του στην Κύπρο - Πού παίχτηκε το δελτίο
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Αυτοκίνητο βρίσκεται στη μέση του δρόμου εδώ και δύο ημέρες - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Δεν πίστευαν στα μάτια τους - Ο πιο απρόσμενος... περαστικός έκανε την εμφάνισή του στη Χλώρακα
Θλίψη για τον 66χρονο Μιχάλη - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Οι επιχειρήσεις των 90 ημερών: Το μεγάλο στοίχημα που κρίνει ολόκληρη τη χρονιά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πληροφορίες για πρόβλημα στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις - Αναφορές για εξαφανισμένα στοιχεία και email για οφειλές που πληρώθηκαν

 05.08.2026 - 14:44
Επόμενο άρθρο

Κλιμακώνεται η ένταση: Συλλήψεις κτηνοτρόφων μετά τις διαμαρτυρίες – Απέκλεισαν και το Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λάρνακας

 05.08.2026 - 15:10
Κυπριακό: «Κλείδωσε» το νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν - Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση

Κυπριακό: «Κλείδωσε» το νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν - Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης κ. Τουφάν ‘Ερχιουρμαν θα συναντηθούν την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026, στις 16:00, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης των διαπραγματευτών των δύο πλευρών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: «Κλείδωσε» το νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν - Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση

Κυπριακό: «Κλείδωσε» το νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν - Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση

  •  05.08.2026 - 10:02
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέλεξε τον δεύτερο τη τάξει του ΔΗΚΟ, για τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέλεξε τον δεύτερο τη τάξει του ΔΗΚΟ, για τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του

  •  05.08.2026 - 13:45
Έρχιουρμαν: «Ουσιαστική πρεοτοιμασία πριν τη νέα άτυπη συνάντηση - Επτά θέματα έθεσε ο Γκουτέρες»

Έρχιουρμαν: «Ουσιαστική πρεοτοιμασία πριν τη νέα άτυπη συνάντηση - Επτά θέματα έθεσε ο Γκουτέρες»

  •  05.08.2026 - 14:20
ΕΔΕΚ: Υποψηφιότητα-έκπληξη την τελευταία στιγμή - Τέσσερις στη μάχη για την προεδρία

ΕΔΕΚ: Υποψηφιότητα-έκπληξη την τελευταία στιγμή - Τέσσερις στη μάχη για την προεδρία

  •  05.08.2026 - 13:45
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

  •  05.08.2026 - 15:48
Πληροφορίες για πρόβλημα στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις - Αναφορές για εξαφανισμένα στοιχεία και email για οφειλές που πληρώθηκαν

Πληροφορίες για πρόβλημα στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις - Αναφορές για εξαφανισμένα στοιχεία και email για οφειλές που πληρώθηκαν

  •  05.08.2026 - 14:44
Κλιμακώνεται η ένταση: Συλλήψεις κτηνοτρόφων μετά τις διαμαρτυρίες – Απέκλεισαν και το Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λάρνακας

Κλιμακώνεται η ένταση: Συλλήψεις κτηνοτρόφων μετά τις διαμαρτυρίες – Απέκλεισαν και το Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λάρνακας

  •  05.08.2026 - 15:10
Καλό Χωριό: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για την πυρκαγιά - Στον Αρχηγό της ΕΦ το πόρισμα

Καλό Χωριό: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για την πυρκαγιά - Στον Αρχηγό της ΕΦ το πόρισμα

  •  05.08.2026 - 13:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα