Θρήνος στη Λακωνία για την 29χρονη Ελένη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο

Η νεαρή σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμαζόταν να μετακομίσει στην Αρεόπολη, όπου είχε προγραμματίσει να εργαστεί ως βρεφονηπιοκόμος, γεμάτη ελπίδα και σχέδια για το μέλλον.

Αντί όμως να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, η μοίρα της επιφύλασσε ένα τραγικό τέλος, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα της Τρίτης 4 Αυγούστου, στον δρόμο Απιδιάς – Αγίου Δημητρίου, στο ύψος της γέφυρας Απιδιάς.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 29χρονη εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο και στη συνέχεια ανετράπη.







Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Μολάων. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς τα τραύματά της ήταν ιδιαίτερα σοβαρά.

Η Ελένη ήταν μόνη της στο αυτοκίνητο, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης, στο δυστύχημα δεν ενεπλάκη άλλο όχημα. Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση από την Αστυνομία.



Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς όσοι τη γνώριζαν κάνουν λόγο για μια κοπέλα με όνειρα που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει μια νέα διαδρομή στη ζωή της.

Σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς την οικογένειά της, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απιδέας ανακοίνωσε την αναβολή των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της 5ης και 6ης Αυγούστου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα