Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΖητούν παρέμβαση Χριστοδουλίδη οι κτηνοτρόφοι – «Παραμένουμε απλήρωτοι»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζητούν παρέμβαση Χριστοδουλίδη οι κτηνοτρόφοι – «Παραμένουμε απλήρωτοι»

 05.08.2026 - 17:26
Ζητούν παρέμβαση Χριστοδουλίδη οι κτηνοτρόφοι – «Παραμένουμε απλήρωτοι»

Παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για να καταβληθούν οι εκκρεμούσες αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους των οποίων θανατώθηκαν ζώα, ζητά η οργάνωση «Φωνή των Κτηνοτρόφων».

Αυτό ανέφερε μιλώντας στο ΚΥΠΕ μετά την κινητοποίηση της Τετάρτης έξω από τα γραφεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη Λευκωσία και τη Λάρνακα, ο Πρόεδρος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης οι διαμαρτυρόμενοι απέκοψαν την είσοδο των κτηρίων με φορτηγά, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων έπειτα από καταγγελία για παρεμπόδιση της εισόδου.

Όπως ανέφερε ο κ. Νεοφύτου εκκρεμούν οκτώ υποθέσεις αποζημιώσεων, στις οποίες, όπως είπε, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των στοιχείων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των στοιχείων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Όπως υποστήριξε, οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν μεγάλες μονάδες και αντιστοιχούν περίπου στο 27% των θανατωμένων αιγοπροβάτων και στο 23% των βοοειδών που θανατώθηκαν, σημειώνοντας ότι σε μία περίπτωση η μονάδα αριθμούσε περίπου 6.000 ζώα.

Είπε επίσης ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έστειλαν τις υποθέσεις για γνωμάτευση στη Νομική Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων» ανέφερε ότι οι επηρεαζόμενοι ανέμεναν την υλοποίηση της δέσμευσης που, όπως είπε, είχε αναλάβει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε προηγούμενη συνάντηση.

«Ο Πρόεδρος έδωσε οδηγία να πληρωθούν όλα τα ζώα που θανατώθηκαν και καταγράφηκαν και, αν προκύπτουν παραβάσεις, να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα ακολούθως», είπε, προσθέτοντας ότι η οδηγία αυτή, κατά τους ισχυρισμούς του, δεν εφαρμόστηκε και οι κτηνοτρόφοι παραμένουν απλήρωτοι. Όπως σημείωσε, αναμένουν επίσης απάντηση από το Προεδρικό.

Ο κ. Νεοφύτου κατήγγειλε ακόμη ότι κανένας εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ή του Υπουργείου Γεωργίας δεν συναντήθηκε με τους διαμαρτυρόμενους κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, κάνοντας λόγο για «πλήρη αδιαφορία». Παράλληλα, απέδωσε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες την ευθύνη για την καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων.

Αναφερόμενος στη διαχείριση των εκκρεμών φακέλων, είπε ότι οι πληροφορίες που διαθέτει αναφέρουν πως οι σχετικοί φάκελοι βρίσκονται στην κατοχή του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλου Πίπη, ο οποίος τελεί σε άδεια. Υποστήριξε επίσης ότι, όταν επιχειρήθηκε από άλλους λειτουργούς να προωθηθούν οι συγκεκριμένες υποθέσεις, αυτό δεν κατέστη δυνατό, αφού, κατ' αυτόν, δεν το επέτρεψε ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Ο κ. Νεοφύτου κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει εκ νέου, ώστε, όπως είπε, να υλοποιηθεί η δέσμευση που ανέλαβε έναντι των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων. Υποστήριξε ακόμη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις καταβλήθηκε μόνο μέρος της αποζημίωσης, αναφέροντας ως παράδειγμα κτηνοτρόφο που έλαβε μόλις το 10% της αποζημίωσης λόγω διαφορών στα καταγεγραμμένα στοιχεία. Κατά τον ίδιο, "οι ανακολουθίες αυτές" ήταν ήδη γνωστές στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και οφείλονταν στη μη ορθή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Τέλος, ο Πρόεδρος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων» ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις κτηνοτροφικές μονάδες, λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων, υποστηρίζοντας ότι ο υπερπληθυσμός στις εκμεταλλεύσεις προκαλεί καθημερινές απώλειες ζώων και αυξημένες αποβολές, και κάλεσε την Πολιτεία να δώσει άμεσα λύσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος στη Λεμεσό: «Έσβησε» 34χρονος Ισραηλινός ενώ κολυμπούσε με την οικογένειά του
Τζόκερ: Ένας τυχερός γέμισε τις τσέπες του στην Κύπρο - Πού παίχτηκε το δελτίο
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Αυτοκίνητο βρίσκεται στη μέση του δρόμου εδώ και δύο ημέρες - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Δεν πίστευαν στα μάτια τους - Ο πιο απρόσμενος... περαστικός έκανε την εμφάνισή του στη Χλώρακα
Θλίψη για τον 66χρονο Μιχάλη - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Οι επιχειρήσεις των 90 ημερών: Το μεγάλο στοίχημα που κρίνει ολόκληρη τη χρονιά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στις φλόγες κτίριο στη Λευκωσία: Κατέρρευσε η οροφή - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Φωτογραφίες από το σημείο

 05.08.2026 - 17:10
Επόμενο άρθρο

Πυρκαγιά κοντά στη Μαραθούντα Πάφου – Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

 05.08.2026 - 17:41
Κυπριακό: «Κλείδωσε» το νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν - Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση

Κυπριακό: «Κλείδωσε» το νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν - Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης κ. Τουφάν ‘Ερχιουρμαν θα συναντηθούν την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026, στις 16:00, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης των διαπραγματευτών των δύο πλευρών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: «Κλείδωσε» το νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν - Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση

Κυπριακό: «Κλείδωσε» το νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν - Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση

  •  05.08.2026 - 10:02
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέλεξε τον δεύτερο τη τάξει του ΔΗΚΟ, για τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέλεξε τον δεύτερο τη τάξει του ΔΗΚΟ, για τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του

  •  05.08.2026 - 13:45
Έρχιουρμαν: «Ουσιαστική πρεοτοιμασία πριν τη νέα άτυπη συνάντηση - Επτά θέματα έθεσε ο Γκουτέρες»

Έρχιουρμαν: «Ουσιαστική πρεοτοιμασία πριν τη νέα άτυπη συνάντηση - Επτά θέματα έθεσε ο Γκουτέρες»

  •  05.08.2026 - 14:20
Ζητούν παρέμβαση Χριστοδουλίδη οι κτηνοτρόφοι – «Παραμένουμε απλήρωτοι»

Ζητούν παρέμβαση Χριστοδουλίδη οι κτηνοτρόφοι – «Παραμένουμε απλήρωτοι»

  •  05.08.2026 - 17:26
Στις φλόγες κτίριο στη Λευκωσία: Κατέρρευσε η οροφή - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Φωτογραφίες από το σημείο

Στις φλόγες κτίριο στη Λευκωσία: Κατέρρευσε η οροφή - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Φωτογραφίες από το σημείο

  •  05.08.2026 - 17:10
Πληροφορίες για πρόβλημα στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις - Αναφορές για εξαφανισμένα στοιχεία και email για οφειλές που πληρώθηκαν

Πληροφορίες για πρόβλημα στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις - Αναφορές για εξαφανισμένα στοιχεία και email για οφειλές που πληρώθηκαν

  •  05.08.2026 - 14:44
Προειδοποίηση για 24ωρη παγκύπρια απεργία από 12.000 ωρομίσθιους – Τι ζητούν

Προειδοποίηση για 24ωρη παγκύπρια απεργία από 12.000 ωρομίσθιους – Τι ζητούν

  •  05.08.2026 - 16:36
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

  •  05.08.2026 - 15:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα