Ζητούν παρέμβαση Χριστοδουλίδη οι κτηνοτρόφοι – «Παραμένουμε απλήρωτοι»

Αυτό ανέφερε μιλώντας στο ΚΥΠΕ μετά την κινητοποίηση της Τετάρτης έξω από τα γραφεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη Λευκωσία και τη Λάρνακα, ο Πρόεδρος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης οι διαμαρτυρόμενοι απέκοψαν την είσοδο των κτηρίων με φορτηγά, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων έπειτα από καταγγελία για παρεμπόδιση της εισόδου.

Όπως ανέφερε ο κ. Νεοφύτου εκκρεμούν οκτώ υποθέσεις αποζημιώσεων, στις οποίες, όπως είπε, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των στοιχείων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των στοιχείων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Όπως υποστήριξε, οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν μεγάλες μονάδες και αντιστοιχούν περίπου στο 27% των θανατωμένων αιγοπροβάτων και στο 23% των βοοειδών που θανατώθηκαν, σημειώνοντας ότι σε μία περίπτωση η μονάδα αριθμούσε περίπου 6.000 ζώα.

Είπε επίσης ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έστειλαν τις υποθέσεις για γνωμάτευση στη Νομική Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων» ανέφερε ότι οι επηρεαζόμενοι ανέμεναν την υλοποίηση της δέσμευσης που, όπως είπε, είχε αναλάβει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε προηγούμενη συνάντηση.

«Ο Πρόεδρος έδωσε οδηγία να πληρωθούν όλα τα ζώα που θανατώθηκαν και καταγράφηκαν και, αν προκύπτουν παραβάσεις, να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα ακολούθως», είπε, προσθέτοντας ότι η οδηγία αυτή, κατά τους ισχυρισμούς του, δεν εφαρμόστηκε και οι κτηνοτρόφοι παραμένουν απλήρωτοι. Όπως σημείωσε, αναμένουν επίσης απάντηση από το Προεδρικό.

Ο κ. Νεοφύτου κατήγγειλε ακόμη ότι κανένας εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ή του Υπουργείου Γεωργίας δεν συναντήθηκε με τους διαμαρτυρόμενους κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, κάνοντας λόγο για «πλήρη αδιαφορία». Παράλληλα, απέδωσε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες την ευθύνη για την καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων.

Αναφερόμενος στη διαχείριση των εκκρεμών φακέλων, είπε ότι οι πληροφορίες που διαθέτει αναφέρουν πως οι σχετικοί φάκελοι βρίσκονται στην κατοχή του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλου Πίπη, ο οποίος τελεί σε άδεια. Υποστήριξε επίσης ότι, όταν επιχειρήθηκε από άλλους λειτουργούς να προωθηθούν οι συγκεκριμένες υποθέσεις, αυτό δεν κατέστη δυνατό, αφού, κατ' αυτόν, δεν το επέτρεψε ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Ο κ. Νεοφύτου κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει εκ νέου, ώστε, όπως είπε, να υλοποιηθεί η δέσμευση που ανέλαβε έναντι των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων. Υποστήριξε ακόμη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις καταβλήθηκε μόνο μέρος της αποζημίωσης, αναφέροντας ως παράδειγμα κτηνοτρόφο που έλαβε μόλις το 10% της αποζημίωσης λόγω διαφορών στα καταγεγραμμένα στοιχεία. Κατά τον ίδιο, "οι ανακολουθίες αυτές" ήταν ήδη γνωστές στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και οφείλονταν στη μη ορθή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Τέλος, ο Πρόεδρος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων» ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις κτηνοτροφικές μονάδες, λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων, υποστηρίζοντας ότι ο υπερπληθυσμός στις εκμεταλλεύσεις προκαλεί καθημερινές απώλειες ζώων και αυξημένες αποβολές, και κάλεσε την Πολιτεία να δώσει άμεσα λύσεις.