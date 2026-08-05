H στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν το Rolex και την τσάντα Hermès αξίας €75.000 κάτω από βράχο στη Μύκονο, δείτε βίντεο

Οι αστυνομικοί βρήκαν τα δύο πολυτελή αντικείμενα επιμελώς κρυμμένα κάτω από βράχους, σε υπαίθριο χώρο κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Παταπίου. Μάλιστα, το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που οι αστυνομικοί αποκαλύπτουν το σημείο της κρυψώνας και ανασύρουν το Rolex από κάτω από τον βράχο.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 34χρονος Έλληνας οδηγός, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαίρεσε μία τσάντα Hermès και ένα πανάκριβο ρολόι Rolex Day-Date.

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Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την καταγγελία του 29χρονου Ουκρανού, ο οδηγός τον μετέφερε με όχημα στην επαρχιακή οδό Μυκόνου – Άνω Μεράς, όταν απαίτησε να του παραδώσει προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας ως εγγύηση, προκειμένου να εξασφαλίσει την πληρωμή της διαδρομής προς το κατάλυμά του στην περιοχή της Ελιάς.



Ο τουρίστας παρέδωσε μία γυναικεία τσάντα Hermès, αξίας περίπου 15.000 ευρώ, καθώς και ένα πολυτελές ρολόι Rolex Day-Date, αξίας περίπου 60.000 ευρώ.

Λίγο αργότερα, περίπου στις 06:20 το πρωί, όταν ο 29χρονος κατέβηκε από το όχημα, ο 34χρονος φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα και να εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντας τον τουρίστα στο σημείο και κρατώντας στην κατοχή του τα πολύτιμα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Μυκόνου ξεκίνησαν άμεσα έρευνες, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Ο 34χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και συνελήφθη, ενώ ακολούθησαν έρευνες τόσο στο όχημά του όσο και στο κατάλυμα όπου διέμενε προσωρινά στο νησί, χωρίς όμως να εντοπιστούν τα κλοπιμαία.

Η έρευνα συνεχίστηκε και τελικά οι αστυνομικοί βρήκαν τα δύο πολυτελή αντικείμενα επιμελώς κρυμμένα κάτω από βράχους, σε υπαίθριο χώρο κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Παταπίου. Τα κλοπιμαία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους, ενώ σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.