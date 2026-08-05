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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στις φλόγες κτίριο στη Λευκωσία: Κατέρρευσε η οροφή - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Φωτογραφίες από το σημείο

 05.08.2026 - 17:10
Στις φλόγες κτίριο στη Λευκωσία: Κατέρρευσε η οροφή - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Φωτογραφίες από το σημείο

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε παλιό κτίριο στην οδό Δημοσθένη Σεβέρη, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις από τους Σταθμούς Λευκωσίας με πέντε στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, μεταξύ των οποίων και τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε παλιό κτίριο, πρώην μπυραρία, το οποίο, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, καίγεται ολοσχερώς, ενώ η οροφή έχει ήδη καταρρεύσει.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην προστασία των γειτονικών κτιρίων και υποστατικών, ώστε να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ οι επιχειρήσεις στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη.

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