Τραγωδία στα Μάλια: 40χρονη τουρίστρια πνίγηκε σε βόλτα με φουσκωτό μπροστά σε ανήλικα παιδιά

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, δύο γυναίκες από την Ολλανδία είχαν νοικιάσει φουσκωτό σκάφος μαζί με τρία ανήλικα παιδιά, προκειμένου να κάνουν βόλτα στη θάλασσα, στην περιοχή του δήμου Χερσονήσου.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η μία από τις δύο τουρίστριες βρέθηκε στο νερό.

Δραματικές στιγμές στη θάλασσα

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, καθώς πάνω στο σκάφος βρίσκονταν δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών και ακόμη ένα έφηβο παιδί.

Οι τουρίστες άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση διάσωσης.

Η δεύτερη τουρίστρια κατάφερε τελικά να ανασύρει τη φίλη της από τη θάλασσα. Ωστόσο, η 40χρονη δεν είχε τις αισθήσεις της.

Είχε ήδη καταλήξει όταν έφτασε το ΕΚΑΒ

Στην παραλία έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως για την άτυχη γυναίκα ήταν ήδη αργά, καθώς είχε καταλήξει.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην περιοχή, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυσύχναστο τουριστικό σημείο και ενώ στο φουσκωτό επέβαιναν ανήλικα παιδιά.

Δεν απαιτείται δίπλωμα για σκάφη έως 30 ίππους

Λιμενικές πηγές αναφέρουν ότι η μίσθωση σκαφών έως 30 ίππους δεν απαιτεί δίπλωμα.

Για τον λόγο αυτό, πολλοί τουρίστες νοικιάζουν τέτοιου τύπου βάρκες για σύντομες βόλτες στη θάλασσα.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής εικόνας του περιστατικού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 40χρονη βρέθηκε στο νερό.

Έρευνα από τις Αρχές

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το πώς η 40χρονη τουρίστρια έπεσε στη θάλασσα και γιατί δεν κατέστη δυνατό να σωθεί, παρά την άμεση κινητοποίηση ανθρώπων από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Η τραγωδία στα Μάλια υπενθυμίζει τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει ακόμη και μια σύντομη θαλάσσια βόλτα, ειδικά όταν στο σκάφος επιβαίνουν παιδιά και άτομα χωρίς εμπειρία στη διαχείριση μικρών σκαφών.