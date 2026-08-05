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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τη νέα του σύνθεση συνεδριάζει την Πέμπτη το Υπουργικό - Οι πρώτες κινήσεις μετά τον ανασχηματισμό

 05.08.2026 - 19:04
Με τη νέα του σύνθεση συνεδριάζει την Πέμπτη το Υπουργικό - Οι πρώτες κινήσεις μετά τον ανασχηματισμό

Με τη νέα του σύνθεση θα συνεδριάσει την Πέμπτη στις 1300 το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά τον μίνι ανασχηματισμό στον οποίο προέβη την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Θα προηγηθούν η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών της Κυβέρνησης, στην παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο, και οι τελετές παράδοσης παραλαβής. 

Συγκεκριμένα, στις 1015 θα γίνει η τελετή παράδοσης - παραλαβής στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, στις 1100 στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 1145 στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και στις 1230 στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. 

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε όπως προβεί σε αλλαγές στη σύνθεση των μελών της Κυβέρνησης. Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων διορίστηκε η Ευανθία Τσολάκη, Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ο Χρίστος Σενέκης, Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας διορίζεται η Τίνα Παύλου και Υφυπουργός Πολιτισμού η Κλέα Παπαέλληνα

Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να διορίσει Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων τον Ηλία Μυριάνθους, Επίτροπος του Πολίτη την Ειρήνη Πογιατζή και Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας τον Παναγιώτη Παλατέ.

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