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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαντούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: «Οι καθυστερήσεις οφείλονται σε παραβάσεις των ίδιων των κτηνοτρόφων»

 05.08.2026 - 19:55
Απαντούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: «Οι καθυστερήσεις οφείλονται σε παραβάσεις των ίδιων των κτηνοτρόφων»

Τις τοποθετήσεις του Προέδρου της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», Νεόφυτου Νεοφύτου, για τις εκκρεμείς αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους απέρριψε, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, υποστηρίζοντας ότι από τη διερεύνηση των συγκεκριμένων υποθέσεων έχουν προκύψει παραβάσεις της νομοθεσίας από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, οι οποίες επηρεάζουν τη δυνατότητα καταβολής κρατικών αποζημιώσεων.

Αναφερόμενος στον ισχυρισμό ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε οδηγία να πληρωθούν όλα τα θανατωμένα και καταγεγραμμένα ζώα και στη συνέχεια να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα, ο κ. Πίπης δήλωσε ότι «δεν πρόκειται περί οδηγίας του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά από μέρους του αναφοράς του συγκεκριμένου ενδεχόμενου». Όπως είπε, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είχαν διευκρινίσει στον Πρόεδρο ότι «δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα», καθώς από τη διερεύνηση των περιπτώσεων «εγείρονται θέματα για διαπιστωθείσες από μέρους των ιδίων των κτηνοτρόφων παραβάσεις των προνοιών της νομοθεσίας», οι οποίες επηρεάζουν «την όλη διαδικασία ενδεχόμενης νομιμοποίησης για παραχώρηση αποζημίωσης από μέρους του κράτους».

Πρόσθεσε ότι, σε αντίθεση με όσα υποστήριξε ο κ. Νεοφύτου, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν παρέλειψαν να εφαρμόσουν οδηγία του Προέδρου, αλλά ανέμεναν τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, καθώς οι συγκεκριμένες υποθέσεις έχρηζαν νομικής διευκρίνισης. Όπως ανέφερε, στη βάση της γνωμάτευσης, κάθε περίπτωση εξετάζεται «βάσει των αυστηρά δικών της δεδομένων, ενδεχόμενων παραβάσεων και νομικής καθοδήγησης ως προς το τι δέον γενέσθαι για κάθε μια εξατομικευμένα».

Απαντώντας στις αναφορές περί αδιαφορίας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο κ. Πίπης είπε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε ενημέρωση ή επικοινωνία για την σημερινή κινητοποίηση των κτηνοτρόφων, τόσο στα κεντρικά γραφεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη Λευκωσία όσο και στο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λάρνακας. Κινητοποίηση, είπε, η οποία απέκλεισε την είσοδο και έξοδο πολιτών και του προσωπικού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, παρακωλύοντας τις εργασίες της Υπηρεσίας κατά παράβαση του άρθρου 13 του Νόμου 109/2001 αλλά και προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και την ασφάλεια του οδικού δικτύου.

Σημείωσε πως, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε άδεια για λόγους υγείας, συνάντησε την περασμένη εβδομάδα δύο από τους συγκεκριμένους διαμαρτυρόμενους και τους ενημέρωσε ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις ανασκοπούνται στη βάση της γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας, προκειμένου να καταλήξει σε απόφαση ως ο αρμόδιος Ελέγχων Λειτουργός της Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, οι ισχυρισμοί περί μη ενημέρωσης, αναλγησίας και καθυστέρησης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες «καταρρίπτονται».

Σε σχέση με τον ισχυρισμό ότι οι σχετικοί φάκελοι βρίσκονται στην κατοχή του και ότι δεν επετράπη σε άλλους λειτουργούς να προωθήσουν τις υποθέσεις, ο κ. Πίπης ανέφερε ότι ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ως Ελέγχων Λειτουργός, είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος και φέρει την ευθύνη για κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται από την Υπηρεσία, ανεξάρτητα από το ποιος υφιστάμενος υπογράφει τα σχετικά έντυπα.

«Ως ο φέρων την όλη ευθύνη, έχω την υποχρέωση, την ευθύνη και το δικαίωμα να διασφαλίσω πως όλες οι πληρωμές θα γίνουν σύννομα και συμφώνως της νομικής καθοδήγησης που δόθηκε στις ΚΥ από τη Νομική Υπηρεσία», είπε.

Όσον αφορά την τοποθέτηση ότι σε ορισμένες περιπτώσεις καταβλήθηκε μόνο μέρος της αποζημίωσης, ο κ. Πίπης ανέφερε ότι οι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Νομικής Υπηρεσίας και με βάση τα στοιχεία που ήταν καταχωρημένα στη βάση δεδομένων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για κάθε εκτροφή, βάσει των υπεύθυνων δηλώσεων των ίδιων των κτηνοτρόφων, των αυτοελέγχων και των δηλώσεων μετακίνησης ζώων που είχαν υποβάλει.

Πρόσθεσε ότι τυχόν αμέλεια των κτηνοτρόφων να τηρούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας επιφέρει τις ανάλογες συνέπειες, σημειώνοντας ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν εκ των προτέρων παρατυπίες ή ανακολουθίες, οι οποίες διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους και τις απογραφές. Ως εκ τούτου, κατέληξε, δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι οι ανακολουθίες ήταν ήδη εις γνώση της Υπηρεσίας.

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