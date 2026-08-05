Ο τελευταίος ανασχηματισμός πριν το 2028: Τα νέα πρόσωπα, οι πολιτικές ισορροπίες και τα μηνύματα Χριστοδουλίδη - Βίντεο

Στο νέο κυβερνητικό σχήμα εντάσσονται τρεις υπουργοί και μία υφυπουργός, ενώ έγιναν και αλλαγές σε θέσεις επιτρόπων. Τα νέα πρόσωπα αναλαμβάνουν καθήκοντα με ορίζοντα τους επόμενους 18 μήνες, διάστημα κατά το οποίο καλούνται να υλοποιήσουν τις κυβερνητικές προτεραιότητες ενόψει της τελικής ευθείας της διακυβέρνησης.

Οι νέοι υπουργοί

Στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων τη θέση του Αλέξη Βαφεάδη αναλαμβάνει η Εύη Τσολάκη, δικηγόρος με πολυετή επαγγελματική πορεία και υποψήφια βουλεύτρια του ΔΗΚΟ στις πρόσφατες εκλογές στη Λεμεσό, όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε σταυρούς προτίμησης.

Στο Υπουργείο Γεωργίας μετακινείται ο Χρίστος Σενέκης, δικηγόρος και πολιτικός επιστήμονας, ο οποίος διαδέχεται τη Μαρία Παναγιώτου. Ο πρώην βουλευτής Αμμοχώστου του ΔΗΚΟ συγκαταλέγεται στους στενούς πολιτικούς υποστηρικτές του Προέδρου Χριστοδουλίδη και, παρά το γεγονός ότι δεν επανεξελέγη στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, το όνομά του βρισκόταν εδώ και καιρό ανάμεσα στις επικρατέστερες επιλογές.

Στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας τοποθετείται η Τίνα Παύλου, κλινική διευθύντρια της Αγίας Σκέπης, με πολυετή δράση στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Η επιλογή της συζητήθηκε έντονα, καθώς στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ήταν αριστίνδην υποψήφια με τον ΔΗΣΥ. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εξεταστεί ακόμη και για το χαρτοφυλάκιο της Υγείας, πριν ληφθεί η τελική απόφαση.

Η Κλέα Παπαέλληνα αποχωρεί από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και αναλαμβάνει πλέον το Υφυπουργείο Πολιτισμού, διαδεχόμενη τη Βασιλική Κασσιανίδου.

Αλλαγές και στους επιτρόπους

Αλλαγές υπήρξαν και σε θέσεις επιτρόπων. Ο Ηλίας Μυριάνθους, πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ, αναλαμβάνει καθήκοντα Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, διαδεχόμενος την Αντωνία Θεοδοσίου.

Νέα Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διορίζεται η Ειρήνη Πογιατζή, η οποία διαθέτει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στις Πολιτικές Επιστήμες, τις Διεθνείς Σχέσεις και την Ιστορία και είχε ενεργό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Νίκου Χριστοδουλίδη το 2023.

Παράλληλα, ο Παναγιώτης Παλατές αποχωρεί από τη θέση του Επιτρόπου του Πολίτη και αναλαμβάνει Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, καλύπτοντας ένα κενό που παρέμενε για αρκετούς μήνες μετά την αποχώρηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους.

Το πολιτικό μήνυμα του ανασχηματισμού

Από πλευράς κυβέρνησης, το μήνυμα είναι ότι ο ανασχηματισμός υπηρετεί τη στρατηγική διατήρησης του κεντροδεξιού χαρακτήρα της κυβέρνησης, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιεί πρόσωπα που στήριξαν πολιτικά τον Πρόεδρο από την αρχή της πορείας του.

Όπως ανέφερε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, τα νέα μέλη της κυβέρνησης επιλέχθηκαν με κριτήριο τόσο την επαγγελματική τους εμπειρία όσο και την καταξίωσή τους στους τομείς όπου δραστηριοποιήθηκαν, ώστε να υπηρετήσουν τη φιλοσοφία του κοινωνικού φιλελευθερισμού που, όπως είπε, χαρακτηρίζει την κυβέρνηση.

Η πρώτη ημέρα

Το πρωί της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο η τελετή διαβεβαίωσης των νέων υπουργών και υφυπουργών, ενώ θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης και παραλαβής στα υπουργεία και υφυπουργεία.

Στη συνέχεια, το νέο κυβερνητικό σχήμα θα συνεδριάσει για πρώτη φορά υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται και στις αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν για τους νέους διορισμούς σε προεδρίες και διοικητικά συμβούλια ημικρατικών οργανισμών.