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ΔΙΕΘΝΗ

Δέος από την πρόσκρουση πυραύλου της SpaceX στη Σελήνη με ισχύ 3 τόνων TNT – Άνοιξε νέο κρατήρα – Δείτε τα βίντεο

 05.08.2026 - 22:22
Δέος από την πρόσκρουση πυραύλου της SpaceX στη Σελήνη με ισχύ 3 τόνων TNT – Άνοιξε νέο κρατήρα – Δείτε τα βίντεο

Ένα τμήμα πυραύλου της SpaceX κατέληξε τελικά στη Σελήνη, δημιουργώντας νέο κρατήρα στην επιφάνειά της ύστερα από μήνες ανεξέλεγκτης πορείας στο διάστημα. Η πρόσκρουση καταγράφηκε επιστημονικά ως ένα σπάνιο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον φαινόμενο, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η ενέργεια της σύγκρουσης αντιστοιχούσε περίπου σε τρεις τόνους TNT.

Το αντικείμενο ζύγιζε περίπου τέσσερις τόνους και προερχόταν από αποστολή Falcon 9 που είχε εκτοξευθεί τον Ιανουάριο του 2025 με προορισμό τη μεταφορά σεληνιακού προσεδάφιου. Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες πτήσεις της SpaceX, όπου το ανώτερο τμήμα επιστρέφει στη Γη ή καταστρέφεται στην ατμόσφαιρα, αυτή τη φορά το τμήμα του πυραύλου ακολούθησε διαφορετική τροχιά και παρέμεινε στο Διάστημα χωρίς δυνατότητα ελέγχου.

Όταν εξαντλήθηκαν τα καύσιμά του, το τμήμα του πυραύλου δεν μπορούσε πλέον να διορθώσει την πορεία του. Σύμφωνα με τη διευθύντρια των προγραμμάτων επιστήμης της NASA και Dragon στη SpaceX, Τζουλιάνα Σάιμαν, η τελική κατάληξη προς τη Σελήνη προήλθε από συνδυασμό ηλιακής δραστηριότητας και βαρυτικών αλληλεπιδράσεων που το έσπρωξαν σε τροχιά σύγκρουσης.

Η πρόσκρουση αναμενόταν να συνοδευτεί από αχνή λάμψη ορατή μόνο με ισχυρά τηλεσκόπια από τη Γη, ωστόσο οι ερασιτέχνες αστροφωτογράφοι που παρακολουθούσαν το φαινόμενο δεν κατέγραψαν κάποιο ορατό ίχνος. Παρ’ όλα αυτά, η δημιουργία του νέου κρατήρα θεωρείται πολύτιμη για τους επιστήμονες, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να μελετήσουν τα υλικά που εκτινάχθηκαν από τη σεληνιακή επιφάνεια.


Η NASA ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για τη Γη. Το περιστατικό, όμως, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των διαστημικών σκουπιδιών, καθώς η αυξανόμενη συχνότητα εκτοξεύσεων αφήνει όλο και περισσότερα ανεξέλεγκτα αντικείμενα σε τροχιά, εντείνοντας τις ανησυχίες για το μέλλον της διαστημικής κυκλοφορίας και της ασφάλειας στο Διάστημα.

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