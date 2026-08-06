Ανασχηματισμός με πολιτικά μηνύματα: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έθεσε τον πήχη ψηλά για τη νέα κυβέρνηση

Η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών της κυβέρνησης και των Επιτρόπων δεν περιορίστηκε σε μια τυπική αλλαγή προσώπων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αξιοποίησε την ευκαιρία για να στείλει σαφή πολιτικά μηνύματα, τόσο προς τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου όσο και προς την κοινωνία, παρουσιάζοντας τον ανασχηματισμό ως επανεκκίνηση της κυβέρνησης για την τελική ευθεία της θητείας της.

Με επανειλημμένες αναφορές στη συνέχιση του κυβερνητικού έργου, ο Πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει περίοδος προσαρμογής, ζητώντας από τους νέους υπουργούς να αναλάβουν άμεσα δράση.

Οι πέντε προτεραιότητες της κυβέρνησης

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να κινείται στη βάση του προγράμματος διακυβέρνησης, το οποίο, όπως είπε, στηρίζεται στον κοινωνικό φιλελευθερισμό.

Έθεσε ως βασικούς άξονες:

-την επίλυση του Κυπριακού,

-την ενίσχυση της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής,

-τη διατήρηση ισχυρής οικονομίας,

-τον εκσυγχρονισμό του κράτους,

-τη διαφάνεια και την πάταξη της διαφθοράς,

καθώς και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

«Υλοποιούμε όσα υποσχεθήκαμε»- Απολογισμός τρεισήμισι χρόνων

Αν και σημείωσε ότι η σημερινή ημέρα δεν ήταν για πλήρη απολογισμό, ο Πρόεδρος επέλεξε να υπερασπιστεί το έργο της κυβέρνησής του.

Έκανε λόγο για:

-ισχυρές επιδόσεις της οικονομίας,

-δημοσιονομική σταθερότητα,

-δυνατότητα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων,

-επενδύσεις σε Υγεία, Παιδεία και στεγαστική πολιτική.

Παράλληλα, παρουσίασε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα της κυβερνητικής πολιτικής:

-τη φορολογική μεταρρύθμιση,

-τις αποφάσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και τα άτομα με αναπηρίες,

αλλά και την επερχόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.

Η διαχείριση του Μεταναστευτικού και η κρίση στην περιοχή

Ο Πρόεδρος παρουσίασε ως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της κυβέρνησης την αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού.

Υποστήριξε ότι πρόκειται για πρόβλημα που η κυβέρνηση παρέλαβε σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση και το οποίο, όπως είπε, διαχειρίστηκε αποτελεσματικά, επικαλούμενος παράλληλα και τη διαχείριση της περιφερειακής κρίσης που σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

Το Κυπριακό στο επίκεντρο- «Εφικτό το τελευταίο μίλι»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών ως δικαίωση της στρατηγικής της κυβέρνησης, επισημαίνοντας:

την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια,

την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

και τη διατήρηση του στόχου για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Η πιο χαρακτηριστική αποστροφή της ομιλίας του ήταν ότι η κυβέρνηση παραμένει «συγκρατημένα αισιόδοξη» πως είναι εφικτό να διανυθεί «το τελευταίο μίλι» προς τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της Κύπρου.

Δημόσιο "ευχαριστώ" στους απερχόμενους υπουργούς

Ο Πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους Αλέξη Βαφεάδη, Μαρία Παναγιώτου και Λίνα Κασσιανίδου. Μάλιστα, για τον Αλέξη Βαφεάδη χρησιμοποίησε μια ιδιαίτερα προσωπική έκφραση, λέγοντας πως είναι από τους λίγους ανθρώπους που «θα στεκόταν μπροστά του για να δεχθεί τη σφαίρα», υπογραμμίζοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Παράλληλα εξήρε την εργατικότητα και την προσφορά και των τριών απερχόμενων υπουργών.

Τέσσερα ξεκάθαρα μηνύματα προς τους νέους Yπουργούς

Στο πιο πολιτικό ίσως σημείο της ομιλίας του, ο Πρόεδρος απευθύνθηκε στους νέους υπουργούς με τέσσερις σαφείς κατευθύνσεις.

Να ενημερωθούν άμεσα

Ζήτησε να μελετήσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμότητες των υπουργείων τους και να αξιοποιήσουν την εμπειρία των υπηρεσιακών στελεχών.

Να συνεργάζονται με όλους

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τη Βουλή, τη Δικαιοσύνη, τα κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους.

Να βρίσκονται δίπλα στους πολίτες

Τους κάλεσε να έχουν προσωπική επαφή με την κοινωνία, ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, ώστε να αφουγκράζονται τα προβλήματα και να προωθούν λύσεις.

Να υπηρετούν μόνο το δημόσιο συμφέρον

Ήταν το πιο αυστηρό μήνυμα της ομιλίας.

Ο Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι απαιτεί από όλους πλήρη προσήλωση στη νομιμότητα, στη δεοντολογία και στη Χάρτα Δεοντολογίας των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας να τίθεται πάνω από όλα το δημόσιο συμφέρον.

«Κεντροδεξιά κυβέρνηση που υπηρετεί όλους τους πολίτες»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης περιέγραψε την κυβέρνησή του ως κυβέρνηση με ξεκάθαρο κεντροδεξιό πολιτικό πρόσημο, υπογραμμίζοντας όμως ότι αποστολή της είναι να υπηρετεί όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως πολιτικής ή ιδεολογικής τοποθέτησης. Παράλληλα επανέλαβε ότι ο ίδιος λειτουργεί ως Πρόεδρος όλων των Κυπρίων.

Ανασχηματισμός με το βλέμμα στο 2028

Πέρα από την τελετή διαβεβαίωσης, η ομιλία του Προέδρου είχε έντονο πολιτικό χαρακτήρα και έμοιαζε περισσότερο με επανεκκίνηση της κυβέρνησης παρά με μια απλή αλλαγή προσώπων. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επέλεξε να υπερασπιστεί τον απολογισμό των τρεισήμισι χρόνων διακυβέρνησης, να παρουσιάσει συγκεκριμένες πολιτικές ως αποδείξεις αποτελεσματικότητας και να συνδέσει άμεσα το νέο κυβερνητικό σχήμα με την ολοκλήρωση του προγράμματός του. Ταυτόχρονα, η ιδιαίτερα αυστηρή αναφορά σε μηδενική πίστωση χρόνου, στη δεοντολογία, στη λογοδοσία και στο δημόσιο συμφέρον δείχνει ότι ο Πρόεδρος επιδιώκει μεγαλύτερη πειθαρχία και αποτελεσματικότητα από το νέο κυβερνητικό σχήμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιλογή του να αφιερώσει σημαντικό μέρος της ομιλίας στο Κυπριακό, επαναφέροντας στο προσκήνιο το αφήγημα ότι, μετά τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, διαμορφώνονται προϋποθέσεις για επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Η φράση περί «τελευταίου μιλίου» αποτελεί ίσως το πιο ισχυρό πολιτικό μήνυμα της σημερινής παρέμβασής του.